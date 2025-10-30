Хорошо знакомый японский кроссовер вернулся в Россию с ценой ниже «китайцев»

Nissan X-Trail четвертого поколения продается в РФ по цене от 2,22 млн рублей

Некогда популярный в России кроссовер Nissan X-Trail, который выпускался под Петербургом до 2022 года, теперь поступает в страну через параллельный импорт. Это модель четвертого поколения, которая на классифайдах оценивается минимум в 2 220 000 рублей.

В настоящее время новые «Икстрейлы» в основном поставляют из Китая и Японии. По цене 2 220 000 рублей во Владивостоке можно заказать полноприводную версию китайской сборки с «мягким» гибридом. Она комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 163 л.с., вариатором и 12-вольтовым стартер-генератором.

Для сравнения, флагманский кроссовер Omoda C7 стартует от 3 109 900 рублей, а новый Geely Atlas, который потерял дешевую версию Luxury, обойдется минимум в 3 717 190 рублей. Jetour X90 Plus в дилеров стоит от 3 479 900 рублей.

Nissan X-Trail

Также доступна другая версия гибрида с системой e-Power, за которую просят 2 750 000 рублей в Хабаровске. Она имеет полный привод и два электромотора мощностью 204 и 128 л.с., а 144-сильный турбомотор используется только как генератор для подзарядки батареи.

Во Владивостоке за полный привод с системой e-Power, но с леворульной компоновкой, просят от 2 850 000 рублей, в Краснодаре и Сыктывкаре – 3 200 000 и 3 300 000 рублей соответственно.

Интерьер Nissan X-Trail

В Чите за 3 650 000 рублей из наличия продается новый Nissan X-Trail с полным приводом и системой e-Power, во Владивостоке и Благовещенске он стоит 3 900 000 рублей, а в Красноярске обойдется минимум в 3 927 000 рублей. В Самаре он стоит 4 100 000 рублей, в Москве – 4 299 000 рублей, а в Перми, где есть целая партия таких автомобилей в наличии, – 4 350 000 рублей.