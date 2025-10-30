#
30 октября
УАЗ Патриот с новым дизелем показали на тестах (видео)

Ульяновский автозавод рассказал о ходе испытаний дизельного Патриота

УАЗ и «Соллерс» опубликовали в соцсетях короткие видео, рассказывающие о ходе испытаний внедорожника УАЗ Патриот с 2-литровым дизельным двигателем и 6-ступенчатой коробкой передач.

Напомним, новые мотор и коробка – от китайского партнера «Соллерс» в лице JAC, а сборка освоена в Заволжье на ЗМЗ. Коробку уже начали ставить на машины, но пока – в паре с бензиновым ZMZ Pro. Дизельные Патриоты тоже должны пойти с конвейера в ближайшее время, причем вместе с дизелем и коробкой ульяновские внедорожники начнут комплектовать и новой раздаточной коробкой.

В новом видео показан один из прототипов, проходящий тесты на бездорожье.

Уточняется, что в рамках предсертификационных ресурсных испытаний Патриот и Пикап с 2-литровым дизелем и 6-ступенчатой механикой пройдут 100 000 км по всем видам покрытий: от скоростных трасс до песка и грязи. К данному моменту машины уже преодолели десятки тысяч километров, и сбоев в работе нет, сообщают на заводе. Машины на тестах подтверждают проектные характеристики. Напомним, в серию УАЗы с дизелем и 6МКП должны пойти до конца 2025 года.

Источник:  УАЗ Сегодня
Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+16