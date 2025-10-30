УАЗ Патриот с новым дизелем показали на тестах (видео)

Ульяновский автозавод рассказал о ходе испытаний дизельного Патриота

УАЗ и «Соллерс» опубликовали в соцсетях короткие видео, рассказывающие о ходе испытаний внедорожника УАЗ Патриот с 2-литровым дизельным двигателем и 6-ступенчатой коробкой передач.

Напомним, новые мотор и коробка – от китайского партнера «Соллерс» в лице JAC, а сборка освоена в Заволжье на ЗМЗ. Коробку уже начали ставить на машины, но пока – в паре с бензиновым ZMZ Pro. Дизельные Патриоты тоже должны пойти с конвейера в ближайшее время, причем вместе с дизелем и коробкой ульяновские внедорожники начнут комплектовать и новой раздаточной коробкой.

В новом видео показан один из прототипов, проходящий тесты на бездорожье.

Уточняется, что в рамках предсертификационных ресурсных испытаний Патриот и Пикап с 2-литровым дизелем и 6-ступенчатой механикой пройдут 100 000 км по всем видам покрытий: от скоростных трасс до песка и грязи. К данному моменту машины уже преодолели десятки тысяч километров, и сбоев в работе нет, сообщают на заводе. Машины на тестах подтверждают проектные характеристики. Напомним, в серию УАЗы с дизелем и 6МКП должны пойти до конца 2025 года.