Toyota объяснила тайную встречу с российскими дилерами

Компания Toyota подтвердила проведение встреч с дилерами в России

Компания Toyota на сегодняшний день не намерена импортировать новые автомобили на российский рынок, сообщили в пресс-службе ООО «Тойота Мотор».

«На данный момент у компании нет планов импортировать новые автомобили в Россию», – уточнили в представительстве.

Тем не менее, в Toyota подтвердили, что японская компания продолжает проводить рабочие встречи и конференции с российскими дилерами.

«Toyota регулярно проводит рабочие встречи и конференции с дилерами с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о тайной встрече Toyota с крупными российскими дилерами. По словам экс-главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, прошло несколько подобных встреч, в ходе которых японская компания проявила интерес к восстановлению своей деятельности в России и лоббирует импорт своих автомобилей через Китай.

Toyota приостановила свою деятельность в России в 2022 году после начала военной спецоперации на Украине, и с тех пор дилеры стали привозить автомобили самостоятельно по схеме параллельного импорта.

