Роскошный дизайн будущего: новый автомобиль от Lexus

Бренд Lexus выпустил футуристический шестиколесный минивэн

Компания Lexus продемонстрировала на выставке Japan Mobility Show в Токио концепцию крупного минивэна, которая выделяется своей необычной конструкцией. Подробности о новинке были раскрыты пресс-службой производителя.

Lexus LS Concept представляет собой большой шестиколесный минивэн класса ультра-люкс с футуристическим дизайном. Замечено, что задние колеса значительно меньшего размера, чем передние.

В Lexus не указали причину выбора такой конфигурации, но, вероятно, это сделано для улучшения комфорта во время поездок. Размеры автомобиля пока не сообщаются. Кузов автомобиля украшен угловатыми светодиодами, подсветка также обрамляет два сегмента панорамной крыши. Специальные шторки на боковых окнах создают приватность для пассажиров и увеличивают комфорт в салоне.

Концепты Lexus

Внутреннее пространство минивэна включает три ряда сидений: второй ряд выполняет функцию сплошного дивана, который можно раскладывать или поворачивать к третьему ряду. Сиденья третьего ряда трансформируются из сплошного дивана в отдельные кресла с подлокотниками, обеспечивая повышенный комфорт.

Стоит заметить, что название концепта совпадает с наименованием флагманского седана Lexus LS, который планируется снять с производства в следующем году. Изначально LS подразумевался как Luxury Sedan («роскошный седан»), но в концерне Toyota решили переосмыслить аббревиатуру, теперь интерпретируя ее как Luxury Space («роскошное пространство»). Как сообщает Carscoops, Lexus LS Concept может стать основой для серийной модели в будущем.

