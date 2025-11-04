#
12 ноября
Три оси и шесть колес у Lexus. Вы это серьезно?

Lexus представил трехостный LS, меняющий представление о комфорте в премиуме

На Японском салоне мобильности (Japan Mobility Show; проходит с 30 октября по 9 ноября) Lexus заявил о кардинальном преображении и стремлении стать не просто автопроизводителем, а создателем уникального стиля жизни.

Символом поворота стал трехостный концепт-кар LS, где привычная аббревиатура теперь означает «Роскошное Пространство» (Luxury Space).

И это пространство действительно впечатляет! Шестиколесный автомобиль с тремя осями бросает вызов традиционному дизайну. Чрезвычайно длинный он опирается на четыре задних колеса – конфигурация, которая встречается только у грузовиков. Особенно необычно, что задние колеса значительно меньше массивных передних.

Концепт Lexus LS
Хотя технические детали пока держат в секрете, внутреннее убранство раскрывает философию комфорта. Салон, отделанный деревом, предлагает многофункциональную скамью второго ряда, которая легко трансформируется в ровную поверхность для отдыха, а третьи сиденья складываются, создавая уютную зону для общения.

Несмотря на футуристическую панель приборов с 3D-дисплеями, многие элементы концепта выглядят вполне готовыми к серийному производству. Остается лишь ждать, решится ли Lexus выпустить на дороги этот трехосный оазис роскоши, который, по всей видимости, будет электрическим и ориентированным на рынки Азии.

04.11.2025 
