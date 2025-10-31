Стало известно, что сейчас происходит с кроссоверами Москвич 5

В России начались испытания нового кроссовера Москвич 5

В компании «Москвич» предоставили информацию о текущем состоянии проекта Москвич 5. Пресс-служба бренда сообщила, что автомобили продолжают проходить тестовый период эксплуатации в корпоративном парке.

Ранее было озвучено, что решение о выводе кроссовера на рынок будет принято по результатам тестов. Если модель получит одобрение, она будет оснащена двигателями мощностью 136 или 174 л.с., работающими в паре с вариатором.

Кроссовер Москвич 5 основывается на модели JAC Sehol X6 и имеет длину 4505 мм с колесной базой в 2660 мм. Для сравнения, кроссовер Москвич 3 имеет длину 4410 мм и колесную базу в 2620 мм.

Москвич 5

В будущем к линейке Москвич могут добавиться модели М70 и М90, которые будут созданы на базе автомобилей MG. На данный момент «Москвич» предлагает кроссовер Москвич 3 и его электрическую версию, седан Москвич 6, и трехрядный семейный SUV Москвич 8.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

