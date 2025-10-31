#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые правила расчета утильсбора перенесут
31 октября
Новые правила расчета утильсбора перенесут
Минпромторг РФ предложил отложить повышение...
Магия на асфальте – выпущены белорусские шины с древними оберегами
31 октября
Магия на асфальте – выпущены белорусские шины с древними оберегами
Белорусские шины Artmotion Snow Premium...
Россиян предупредят о махинациях с полисами ОСАГО
31 октября
Россиян предупредят о махинациях с полисами ОСАГО
В РФ водителей начнут уведомлять о...

Стало известно, что сейчас происходит с кроссоверами Москвич 5

В России начались испытания нового кроссовера Москвич 5

В компании «Москвич» предоставили информацию о текущем состоянии проекта Москвич 5. Пресс-служба бренда сообщила, что автомобили продолжают проходить тестовый период эксплуатации в корпоративном парке.

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

Ранее было озвучено, что решение о выводе кроссовера на рынок будет принято по результатам тестов. Если модель получит одобрение, она будет оснащена двигателями мощностью 136 или 174 л.с., работающими в паре с вариатором.

Кроссовер Москвич 5 основывается на модели JAC Sehol X6 и имеет длину 4505 мм с колесной базой в 2660 мм. Для сравнения, кроссовер Москвич 3 имеет длину 4410 мм и колесную базу в 2620 мм.

Москвич 5
Москвич 5

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В будущем к линейке Москвич могут добавиться модели М70 и М90, которые будут созданы на базе автомобилей MG. На данный момент «Москвич» предлагает кроссовер Москвич 3 и его электрическую версию, седан Москвич 6, и трехрядный семейный SUV Москвич 8.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 15
31.10.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв