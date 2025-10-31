Стойкий кузов, надежный движок — почти идеальный вариант за 1 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Volkswagen Polo с пробегом

Хороший автомобиль в пределах миллиона рублей, довольно свежий, да из надежных моделей – такое еще реально?

В новой статье «За рулем» эксперт Александр Виноградов отвечает на этот вопрос утвердительно – и представляет вам четверку героев бюджетного сегмента. Опытные автомобилисты заметят, что все варианты – более-менее очевидны. Однако у недорогих моделей даже очень проверенных брендов с возрастом проявляются особенности. Есть таковые и у Volkswagen Polo, почти идеального в целом автомобиля.

В самом деле – хром может потускнеть, но краска на кузове неплохо сопротивляется сколам и царапинам даже спустя много лет. Посадка за рулем – эталон своего времени, а материалы весьма износостойки. А что по силовым агрегатам?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За миллион можно найти один из последних седанов Polo 2019-2020 годов выпуска. С большой долей вероятности это будет автомобиль с атмосферным двигателем 1.6 (110 л.с.). Двигатель CWVA серии ЕА211 довольно надежен и не должен доставлять проблем. Нужно только помнить про необходимость замены ГРМ. По регламенту он рассчитан на 120 тысяч км, но лучше сократить этот интервал до 100 тысяч км.

Встречаются машины как с механической коробкой, так и с автоматом. Гидромеханика AQ160 (она же Aisin TF‑60SN) очень надежна и не уступает в ресурсе механике. Этот шестиступенчатый автомат очень чувствителен к чистоте рабочей жидкости.

Если при переключениях чувствуются толчки, то от покупки такого автомобиля лучше отказаться. Скорее всего, грозит ремонт гидроблока из-за грязного масла. Жидкость нужно обновлять каждые 60 тысяч км.

Иногда попадаются машины с турбомотором CZCA (1.4, 125 л.с.) и роботизированной коробкой DSG. Как и в случае Шкоды, робот обязателен для полной диагностики.

