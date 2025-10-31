#
В Москве состоится новая выставка — Московское Автошоу

«Мотозима», «Поехали» и «Московское Автошоу» — запускаем новый проект!

С 14 по 16 ноября в КВЦ «Патриот ЭКСПО» пройдут выставки, посвященные технике, мотоциклам, активному отдыху, туризму и путешествиям, под названиями «Мотозима» и «Поехали».

В этом году они отмечают свое десятилетие и впервые объединяют три события на одной площадке. Важным моментом станет дебют «Московского Автошоу», которое приурочено к десятилетию «Мотозимы» и станет центральным событием в автомобильной сфере.


На выставках зрители смогут увидеть как известные бренды, так и новичков рынка. «Мотозима» вновь соберет ведущих представителей мотоиндустрии, демонстрируя разнообразие мотоциклов, квадроциклов, багги и экипировки. Особое внимание получила экспозиция «Урал. Гонка со временем», где были представлены легендарные мотоциклы.


Выставка «Поехали 2025» предложит посетителям широкий выбор автодомов, кемперов, прицепов, внедорожников, вездеходов, снегоходов и прочей техники, подходящей для активного отдыха. Программа не ограничится выставочными стендами, гостей ожидают шоу с участием популярных блогеров, известных путешественников и производителей, которые поделятся своим опытом и трендами.


Каждый из участников сможет испытать технику на практике: проехать на вездеходе или участвовать в настоящих мотогонках на специальной трассе под названием Флэт Трек.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  пресс-служба «Московского автошоу»
Ушакова Ирина
31.10.2025 
