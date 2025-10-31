#
Россиян предупредят о махинациях с полисами ОСАГО

В РФ водителей начнут уведомлять о мошенничествах с их полисами ОСАГО

Национальная страховая информационная система (НСИС) начнет уведомлять граждан о любых изменениях в их полисах ОСАГО, даже если это происходит без ведома водителей. Об этом стало известно из сообщения оператора.

По словам главы компании Николая Галушина, с 10 ноября граждане будут получать уведомления обо всех изменениях, касающихся их полисов. Ранее автомобилистов оповещали только о регистрации договора в электронной форме на основании номера телефона и электронной почты, которые страховщики предоставляли в систему АИС.

Теперь уведомления будут также касаться случаев оформления дополнительных соглашений, а также расторжения, прекращения или аннулирования договоров.

«Мы работаем над тем, чтобы обогащать данные в АИС страхования в части корректных телефонов – адресов электронной почты гражданина, чтобы информация достигала конкретного получателя услуги», заметил Николай Галушин.

В пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) уточнили, что данное нововведение поможет в борьбе с недобросовестными агентами, которые накладывают убыточных клиентов на добросовестных и изменяют их коэффициенты бонус-малус.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
31.10.2025 
Фото:АГН «Москва»
