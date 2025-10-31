Россиян предупредят о махинациях с полисами ОСАГО

В РФ водителей начнут уведомлять о мошенничествах с их полисами ОСАГО

Национальная страховая информационная система (НСИС) начнет уведомлять граждан о любых изменениях в их полисах ОСАГО, даже если это происходит без ведома водителей. Об этом стало известно из сообщения оператора.

По словам главы компании Николая Галушина, с 10 ноября граждане будут получать уведомления обо всех изменениях, касающихся их полисов. Ранее автомобилистов оповещали только о регистрации договора в электронной форме на основании номера телефона и электронной почты, которые страховщики предоставляли в систему АИС.

Теперь уведомления будут также касаться случаев оформления дополнительных соглашений, а также расторжения, прекращения или аннулирования договоров.

«Мы работаем над тем, чтобы обогащать данные в АИС страхования в части корректных телефонов – адресов электронной почты гражданина, чтобы информация достигала конкретного получателя услуги» , – заметил Николай Галушин .

В пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) уточнили, что данное нововведение поможет в борьбе с недобросовестными агентами, которые накладывают убыточных клиентов на добросовестных и изменяют их коэффициенты бонус-малус.

