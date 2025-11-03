#
>
Почему россияне покупают китайские авто: самые частые причины

SteadyControl: владельцы Lada, Kia и Nissan чаще меняют свои авто на китайские

Согласно исследованию, проведенному системой контроля и управления персоналом SteadyControl, владельцы автомобилей Lada, Kia и Nissan чаще всего выбирают китайские марки при смене автомобиля.

В ходе опроса, основанного на 10 тысячах консультаций в семи автосалонах, выяснили, что 16% тех, кто меняет Lada, переходит на китайские автомобили.

Аналогично, 9% бывших владельцев Kia и 8% владельцев Nissan делают такой же выбор, а 6% предпочитают Hyundai. При этом каждый десятый клиент автосалонов ранее имел автомобиль китайского производства, чаще всего марки Chery.

Основной причиной перехода на китайские автомобили является желание обновить транспортное средство (48%). Также россияне стремятся приобрести более просторный автомобиль (15%), кроссовер (9%) или заменить сломавшийся транспорт (6%).

Исследование показало, что желающие купить китайскую машину обычно ведут активный образ жизни. Среди популярных хобби респондентов – рыбалка, путешествия и дача. Поэтому 18% опрошенных планируют использовать свой автомобиль для поездок по сложным маршрутам, 17% собираются передвигаться по городу, а 6% ищут авто для путешествий по трассам и к морю.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

-1