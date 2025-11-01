Российским инженерам посвятили уникальную книгу

Ко Дню инженера «АиФ» презентовал книгу «Век русских конструкторов»

30 октября в России отмечается День инженера-механика. Это профессиональный праздник тех людей, чья работа связана с проектированием, эксплуатацией и обслуживанием сложной техники.

Накануне в издательском доме «Аргументы и факты» прошло мероприятие, приуроченное к Дню инженера. Сотрудники редакции и её гости обсудили, насколько важны в наши дни инженерные профессии и что надо делать для того, чтобы подростки мечтали быть не тиктокерами и инфлюэнсерами, а конструкторами, проектировщиками и механиками.





Эта книга может стать хорошим подарком

Как раз к Дню инженера «АиФ» выпустил уникальную книгу «Век русских конструкторов. Истории выдающихся изобретений и их создателей». В неё вошли лучшие материалы наших журналистов об отечественных оружейных конструкторах.

Книга «Век русских конструкторов»

Главы книги посвящены как стрелковому оружию, так и вертолётам, танкам, самолётам, ракетам, атомным бомбам и реакторам. Точнее, людям, их создавшим, – гениям конструкторской мысли, их трудным решениям, борьбе за свои идеи. Ведь если бы не их упорство, ответственность и несгибаемая воля, наша страна не была бы такой, какая она есть, – самой большой в мире и защищённой надёжной непобедимой армией.

«Эта книга может стать хорошим подарком, и мы надеемся, что так и произойдёт. Изначально мы задумывали её для тех, кто постарше, для аудитории второй половины жизни, но теперь понимаем, что мамы и папы могут дарить её своим детям. И пусть эти ребята сами не станут конструкторами, но, прикоснувшись к истории создания великих творений инженерной мысли, на всю жизнь проникнутся уважением к этим людям. Уважение к ним – под этой обложкой. Тот, кто откроет книгу, уже не сможет иначе относиться к людям, которые создавали техническую цивилизацию XX-XXI веков», – считает главный редактор ИД «Аргументы и факты» Михаил Чкаников .

Главный редактор АиФ Михаил Чкаников

Смотрим не только в прошлое, но и в будущее

Книга выросла из рубрики «Русские конструкторы», которую «АиФ» ведёт с 2022 года. Отслеживая реакцию читателей, наши журналисты и редакторы обратили внимание, что публикации в этой рубрике вызывают живой интерес и очень высоко оцениваются аудиторией.

«Мы идём за читателем, такая у нас миссия. И эта уникальная книга, где собраны 34 истории о великих конструкторах, – проявление нашего движения за ним. Часто бывает, что мы смотрим в прошлое. Но надо понимать, что при этом мы смотрим и в будущее. Мы хотим, чтобы наши дети приумножали достижения наших предков и наши достижения. Чтобы инженерные специальности и профессии были востребованы в нашей стране завтра», – объясняет генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Генеральный директор ИД АиФ Руслан Новиков

Книгу «Век русских конструкторов» «АиФ» выпустил совместно с издательством АСТ. У него есть своя миссия – издавать «книги с историей», которые могут составить основу семейных библиотек и переходить от поколения к поколению как ценное наследство.

«Читатель, для которого мы работаем, – такой же, как мы. Каждый из нас любит свою страну. И каждый хочет гордиться своей страной, верить в её будущее. И эта книга – стопроцентное попадание, вот почему мы приняли решение издать её», – рассказала заведующая редакцией ОГИЗ издательства АСТ Юлия Данник.

Юлия Данник, заведующая редакцией ОГИЗ Издательства АСТ

Аналоговая инженерия вновь пользуется спросом

Генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов напомнил, насколько важно популяризировать инженерные профессии, рассказывать об их значимости широкой аудитории. Сегодня эта тема актуальна как никогда – без возрождения традиций инженерной школы, без подготовки достаточного количества высококвалифицированных кадров Россия не сможет в полной мере обеспечить свой научно-технологический суверенитет и решить все задачи, стоящие перед экономикой.

«Нашей стране есть чем гордиться. Та школа изобретательства, которая была заложена в прошлые века, принесла плоды: благодаря ей у нас были грандиозные научные прорывы и в императорское время, и после революции, и во время Великой Отечественной войны. Более того, во многом именно благодаря нашим учёным мы добились Великой Победы», – считает Дмитрий Кожанов.

Кожанов Дмитрий Александрович, гендир Политехнического музея

Конечно, инженерные решения XXI века сильно отличаются от того, что сходило с конвейерных лент заводов и оборонных предприятий середины прошлого столетия. Тем не менее, как рассказал учёный секретарь Академии инженерных наук Александр Синицын, в наши дни вновь пользуется спросом обычная аналоговая инженерия. Есть транспортные системы, которые прекрасно работают без всяких чипов, процессоров и материнских плат. Отсутствие цифрового управления даже делает их более надёжными.

Интернет – всего лишь инструмент

Готова ли сегодняшняя молодёжь идти в инженеры? Не отбили ли у неё способность усваивать комплексные знания TikTok и интернет в целом?

«Конечно, постоянная погружённость человека в цифровой мир уводит его от реальности. На эту тему есть множество исследований и диссертаций: молодые люди перестают адекватно ориентироваться в окружающей действительности. Но ведь интернет – это всего лишь инструмент. От самого человека зависит, как им распорядиться. Вокруг нас много замечательных молодых людей, которых интернет не портит, а, наоборот, помогает им, добавляет мощности. Сейчас все наши студенты учатся по электронным файлам, где есть и картинка, и формула, и текст. Там содержатся и конспекты лекций, и домашние задания – для тех, кто учится и настроен усвоить как можно больше знаний, это огромное подспорье. В том числе для студентов на инженерных специальностях», – говорит Александр Синицын.

Синицын Александр Владимирович, ученый секретарь Академии инженерных наук