Новая реальность
#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Без ключа: Веста возвращает крутую досанкционную функцию

АВТОВАЗ готовится к запуску производства Lada Vesta с бесключевым доступом

На АВТОВАЗе готовится старт производства автомобилей Lada Vesta, оснащенных системой бесключевого доступа.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Дату старта продаж и цены на автомобили с такой функцией объявят дополнительно, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу предприятия. По ранее публиковавшимся неофициальным данным, производство таких автомобилей уже идет. Напомним, бесключевой доступ вместе с рядом других продвинутых функций Веста в топ-версии должна была получить после рестайлинга 2022 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Однако перенесенная из Ижевска в Тольятти сборка началась лишь через год, а переход на новую компонентную базу привел к исчезновению ряда ранее заявленных пунктов в комплектациях. Постепенно АВТОВАЗ эти пункты возвращает – например, ранее на Весте вновь появились система ESC, светодиодные фары и система ЭРА-ГЛОНАСС.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 362
01.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1