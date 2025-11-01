Без ключа: Веста возвращает крутую досанкционную функцию

АВТОВАЗ готовится к запуску производства Lada Vesta с бесключевым доступом

На АВТОВАЗе готовится старт производства автомобилей Lada Vesta, оснащенных системой бесключевого доступа.

Дату старта продаж и цены на автомобили с такой функцией объявят дополнительно, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу предприятия. По ранее публиковавшимся неофициальным данным, производство таких автомобилей уже идет. Напомним, бесключевой доступ вместе с рядом других продвинутых функций Веста в топ-версии должна была получить после рестайлинга 2022 года.

Однако перенесенная из Ижевска в Тольятти сборка началась лишь через год, а переход на новую компонентную базу привел к исчезновению ряда ранее заявленных пунктов в комплектациях. Постепенно АВТОВАЗ эти пункты возвращает – например, ранее на Весте вновь появились система ESC, светодиодные фары и система ЭРА-ГЛОНАСС.

