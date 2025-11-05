Надежный семейный кроссовер Hyundai снова можно купить в России: известна цена

Новые Hyundai Santa Fe доступны на российском рынке по цене от 3,5 млн рублей

На фоне новостей о перенесении сроков внедрения новых правил утильсбора многие россияне стремятся заказать или приобрести импортные автомобили с мощностью более 160 лошадиных сил. Одним из таких автомобилей стал кроссовер Hyundai Santa Fe, стоимость которого на одном из площадок начинается от 3,5 миллиона рублей.

К примеру, китайский Geely Atlas, после исчезновения базовой комплектации Luxury в октябре, стоит минимум 3 717 190 рублей, а стоимость Geely Monjaro составляет не менее 4 549 990 рублей. Jetour X90 Plus можно приобрести от 3 479 900 рублей, тогда как Jaecoo J8 оценен минимум в 4 599 000 рублей.

Что касается Hyundai Santa Fe, то за 3 530 280 рублей новый полноприводный кроссовер пятого поколения можно заказать через одну из компаний во Владивостоке. Информация о комплектации отсутствует, известно только, что это версия с 2,5-литровым атмосферным двигателем GDI мощностью 194 л.с. и восьмиступенчатым автоматом.

Hyundai Santa Fe

Немного дороже, за 3 590 000 рублей, во Владивостоке можно получить шестиместную версию Connoisseur Ultra, которая оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 247 л.с., работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой и полным приводом. Традиционно такая машина предлагает богатое оснащение: цифровая приборная панель, аналогичный по размеру дисплей медиакомплекса, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, два люка, многозонный климат-контроль и много других опций.

За 3 620 000 рублей в Приморье доступен вариант с 2,5-литровым бензиновым турбомотором T-GDI на 281 л.с. и восьмиступенчатым роботом. В других регионах цены на «заказные» кроссоверы значительно выше. Например, в Саранске новый 247-сильный Santa Fe может быть привезен за 3 934 667 рублей, в Ростове-на-Дону он обойдется в 4 300 000 рублей, а в Екатеринбурге цена на 281-сильный вариант начинается от 4 599 000 рублей. В Новосибирске 247-сильный кроссовер оценен в 4 850 000 рублей, а в Омске 194-сильный Santa Fe стоит 5 490 000 рублей.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Автомобили также есть в наличии. Например, в Барнауле кроссовер с двигателем на 194 л.с. выставлен за 4 200 000 рублей, в Магнитогорске и Орске за 247-сильную версию просят по 4 699 000 рублей, в Оренбурге цена составляет 4 800 000 рублей, а в Воронеже – 4 850 000 рублей.

Судя по объявлениям на классифайдах, новые Hyundai Santa Fe доступны в продаже в Самаре, Тюмени, Калининграде, подмосковном Королёве, Москве, Краснодаре, Уфе, Липецке, Владимире, Стерлитамаке, Казани, Брянске, Чебоксарах, Ижевске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов России.

