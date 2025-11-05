#
Надежный семейный кроссовер Hyundai снова можно купить в России: известна цена

Новые Hyundai Santa Fe доступны на российском рынке по цене от 3,5 млн рублей

На фоне новостей о перенесении сроков внедрения новых правил утильсбора многие россияне стремятся заказать или приобрести импортные автомобили с мощностью более 160 лошадиных сил. Одним из таких автомобилей стал кроссовер Hyundai Santa Fe, стоимость которого на одном из площадок начинается от 3,5 миллиона рублей.

Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

К примеру, китайский Geely Atlas, после исчезновения базовой комплектации Luxury в октябре, стоит минимум 3 717 190 рублей, а стоимость Geely Monjaro составляет не менее 4 549 990 рублей. Jetour X90 Plus можно приобрести от 3 479 900 рублей, тогда как Jaecoo J8 оценен минимум в 4 599 000 рублей.

Что касается Hyundai Santa Fe, то за 3 530 280 рублей новый полноприводный кроссовер пятого поколения можно заказать через одну из компаний во Владивостоке. Информация о комплектации отсутствует, известно только, что это версия с 2,5-литровым атмосферным двигателем GDI мощностью 194 л.с. и восьмиступенчатым автоматом.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Немного дороже, за 3 590 000 рублей, во Владивостоке можно получить шестиместную версию Connoisseur Ultra, которая оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 247 л.с., работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой и полным приводом. Традиционно такая машина предлагает богатое оснащение: цифровая приборная панель, аналогичный по размеру дисплей медиакомплекса, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, два люка, многозонный климат-контроль и много других опций.

За 3 620 000 рублей в Приморье доступен вариант с 2,5-литровым бензиновым турбомотором T-GDI на 281 л.с. и восьмиступенчатым роботом. В других регионах цены на «заказные» кроссоверы значительно выше. Например, в Саранске новый 247-сильный Santa Fe может быть привезен за 3 934 667 рублей, в Ростове-на-Дону он обойдется в 4 300 000 рублей, а в Екатеринбурге цена на 281-сильный вариант начинается от 4 599 000 рублей. В Новосибирске 247-сильный кроссовер оценен в 4 850 000 рублей, а в Омске 194-сильный Santa Fe стоит 5 490 000 рублей.

Интерьер Hyundai Santa Fe
Интерьер Hyundai Santa Fe

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Автомобили также есть в наличии. Например, в Барнауле кроссовер с двигателем на 194 л.с. выставлен за 4 200 000 рублей, в Магнитогорске и Орске за 247-сильную версию просят по 4 699 000 рублей, в Оренбурге цена составляет 4 800 000 рублей, а в Воронеже – 4 850 000 рублей.

Судя по объявлениям на классифайдах, новые Hyundai Santa Fe доступны в продаже в Самаре, Тюмени, Калининграде, подмосковном Королёве, Москве, Краснодаре, Уфе, Липецке, Владимире, Стерлитамаке, Казани, Брянске, Чебоксарах, Ижевске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов России.

Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+28