BMW рассекретила свой новый «заряженный» универсал

BMW Group анонсировала BMW M3 Touring Edition, премьера в Китае в 2025 году

BMW Group официально анонсировала запуск нового универсала BMW M3 Touring Edition, который будет представлен на китайской премьере в рамках BMW M Carnival 1 ноября 2025 года.

BMW M3 Touring Edition

Этот автомобиль позиционируется как среднеразмерный универсал и, в отличие от текущего BMW M3, получит увеличенный объем багажника и шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра с двойным турбонаддувом, что позволит разгоняться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.

В новинке появится новое спортивное многофункциональное рулевое колесо M, а также изменятся дефлекторы обдува – они станут черными вместо серебристых.

Интерьер BMW M3 Touring Edition

Автомобиль оснастят экранами размером 12,3 и 14,9 дюйма и системой iDrive 8.5. Стандартная версия будет иметь задний привод, мощность 353 кВт и крутящий момент 480 Нм. Заднеприводная версия M3 Thunder Edition предложит мощность в 375 кВт, а полноприводная версия MxDrive – 390 кВт (530 л.с.), что на 15 кВт (20 л.с.) больше, чем у предшествующей модели.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках