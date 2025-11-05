#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

BMW рассекретила свой новый «заряженный» универсал

BMW Group анонсировала BMW M3 Touring Edition, премьера в Китае в 2025 году

BMW Group официально анонсировала запуск нового универсала BMW M3 Touring Edition, который будет представлен на китайской премьере в рамках BMW M Carnival 1 ноября 2025 года.

BMW M3 Touring Edition
BMW M3 Touring Edition

Рекомендуем
Изменения для автомобилистов с 1 ноября 2025 года: это важно знать

Этот автомобиль позиционируется как среднеразмерный универсал и, в отличие от текущего BMW M3, получит увеличенный объем багажника и шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра с двойным турбонаддувом, что позволит разгоняться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.

В новинке появится новое спортивное многофункциональное рулевое колесо M, а также изменятся дефлекторы обдува – они станут черными вместо серебристых.

Интерьер BMW M3 Touring Edition
Интерьер BMW M3 Touring Edition

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Автомобиль оснастят экранами размером 12,3 и 14,9 дюйма и системой iDrive 8.5. Стандартная версия будет иметь задний привод, мощность 353 кВт и крутящий момент 480 Нм. Заднеприводная версия M3 Thunder Edition предложит мощность в 375 кВт, а полноприводная версия MxDrive – 390 кВт (530 л.с.), что на 15 кВт (20 л.с.) больше, чем у предшествующей модели.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:BMW
Количество просмотров 1896
05.11.2025 
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 3-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв