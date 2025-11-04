Появились первые реальные фото новейшего внедорожника Kia
Сразу после первых тизеров появились фотографии совершенно нового флагманского внедорожника Kia Telluride 2027.
Хотя его детали скрыты под фирменным камуфляжем, уже можно оценить его пропорции и увидеть в новом свете. Дизайн стал более схожим с Hyundai Palisade, с которым Telluride делит платформу.
Кроме стандартной версии, Kia планирует выпустить внедорожную модификацию, напоминающую Hyundai Palisade XRT Pro. Эта версия будет оснащена приподнятой подвеской, внедорожными шинами и буксировочными крючками на бампере, окрашенными в красный цвет.
Ожидается, что новый внедорожник получит две силовые установки.
Базовая модель будет оснащена 3,5-литровым V6, который развивает 291 л.с. и заменит прежний 3,8-литровый двигатель. Также предлагается гибридная версия с 2,5-литровым мотором, тяговой батареей на 1,65 кВтч, двумя электромоторами и 6-ступенчатым автоматом, обеспечивающая общую мощность в 334 л.с.
