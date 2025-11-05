Российский авторынок продолжает расти: какие машины пользуются спросом

Аналитик Целиков: На 44-й неделе авторынок РФ показал положительную динамику

На 44-й неделе 2025 года российский авторынок продемонстрировал положительные результаты почти во всех сегментах. Эта неделя завершила октябрь и стала началом ноября, отметив рост продаж в легковом, грузовом и автобусном секторах.

В категории легковых автомобилей (PC) было реализовано 36 557 единиц, что на 3% больше, чем на предыдущей неделе, и на 1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, общий спад с начала года составляет около 20%. Эксперт Сергей Целиков из «Автостата» предполагает, что к концу года отрицательная динамика может сократиться до 15%.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) зарегистрировано 1963 машины, что на 8% больше по сравнению с предыдущей неделей. Однако в сравнении с прошлым годом продажи упали на 40%. В среднем за год снижение продаж LCV остается умеренным и составляет около 20%. Среднетоннажные грузовики (MCV) также показали рост, с 296 зарегистрированными автомобилями, что на 12% больше, чем на предыдущей неделе. Вместе с тем, снижение к аналогичному периоду прошлого года остается на уровне 40%, а с начала года – 46%.

Наибольший прирост наблюдается в тяжелом сегменте (HCV), где за неделю было продано 1198 автомобилей, что на 18% больше, чем на предыдущей неделе. Это наилучший результат с февраля текущего года. Падение по сравнению с прошлым годом впервые уменьшилось до менее чем 50%, что может свидетельствовать о возможной стабилизации на рынке тяжелых грузовиков.

Продажи автобусов увеличились на 32% по сравнению с предыдущей неделей, составив 410 единиц, хотя по сравнению с прошлым годом снижение составило 27%. Рынок мототехники показывал ожидаемое снижение после окончания сезона (-11% за неделю), однако с начала года он фиксирует двузначный рост в 17%.

Рынок прицепов остается стабильным, продажи легковых прицепов сократились на 2% на неделе, но выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. Продажи грузовых прицепов и полуприцепов увеличились на 9%, хотя их общее падение с начала года остается на уровне 58%.

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.