Мир меняется на глазах: в Китае начали выпускать летающие машины

В Китае началось пробное производство летающих автомобилей XPeng

Компания XPeng Aridge из Китая начала экспериментальное производство автомобилей с летающим модулем, названным Land Aircraft Carrier (LAC).

Завод, расположенный в Гуанчжоу, провинция Гуандун, уже выпустил первое транспортное средство и планирует выпускать одну летающую машину каждые полчаса. Старт массового производства и поставок намечен на 2026 год.

Данный автомобиль представляет собой шестиколесный внедорожник, в задней части которого расположен летающий модуль. Он функционирует как зарядная станция для пилотируемого аппарата, способного поднять в воздух двух человек. С помощью команды со смартфона модуль отделяется от основного корпуса автомобиля.

Вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань отметил, что владельцы таких автомобилей смогут добираться до красивых мест, извлекая летательное средство из багажника, и отправляться в полет. Предварительная стоимость летающего автомобиля составляет от 1 до 2 миллионов юаней, что эквивалентно примерно 138-276 тысячам долларов США.

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:XPeng Aridge
05.11.2025 
Фото:XPeng Aridge
