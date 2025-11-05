Российский грузовик БАЗ идет в производство — известен объем выпуска

Новые отечественные грузовики БАЗ прошли сертификацию для продаж в России

Компания АО «Романов» сообщила о получении сертификатов на гражданские грузовики БАЗ (Брянский автозавод).

После прохождения испытаний получено два документа: Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и Одобрение типа шасси (ОШ) на весь модельный ряд БАЗ. Первое – на тягач, бортовой грузовик, а также самосвал с несколькими видами надстроек; второе – на шасси под различные настройки от сторонних производителей. Документы разрешают производство и продажу автомобилей на территории ЕАЭС.

По документам, семейство БАЗ – это автомобили с колесной формулой 6х6, с бескапотной компоновкой кабины, расположенной над двигателем, 5 вариантов исполнений; с дизельным двигателем ЯМЗ-6531; механической КПП ЯМЗ-1909; механической двухступенчатой раздаточной коробкой с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом; с независимой, двухрычажной, пружинной с гидравлическими телескопическими амортизаторами передней и задней подвесками.

На российском рынке линейка БАЗ должна стать заменой моделям тяжелых грузовиков «большой семерки» европейских грузовых брендов. Ранее сообщалось, что производство начнется в 2025-м, до конца года должны собрать около 200 машин. По словам гендиректора АО «Романов» Дмитрия Гречухина, план на 2026 года – 600 грузовиков с увеличением в течение трех лет до 2 000 единиц в год. Выпуск БАЗов начинается на заводе «Романов» (бывшем MAN/Scania в Санкт-Петербурге), пишет телеграм-канал «Грузовики и вообще».

Проголосуйте за лучший антифриз в премии Бренд Года "За рулем"!

«За рулем» можно читать и в MAX