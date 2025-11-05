Экология
Не такие уж экономичные: производителей гибридов уличили во лжи

Transport＆Environment: гибриды оказались в 5 раз «грязнее», чем заявлялось

За последние годы возникло значительное повышение интереса к гибридным автомобилям, в том числе в России, что объясняется двумя основными аспектами: их экологичностью и топливной экономичностью.

Однако недавние исследования выявили, что некоторые производители могут вводить потребителей в заблуждение относительно действительных характеристик своих автомобилей.

В частности, организация Transport&Environment проанализировала 800 000 зарегистрированных в Европе автомобилей в период с 2021 по 2023 год и обнаружила значительные несоответствия между заявленными и реальными выбросами CO2. Четыре года назад разница между расчетными и фактическими показателями составляла 3,5 раза (28 г/км против 139 г/км), а в 2023 году она увеличилась до 5 раз.

Причиной таких отклонений является способ вождения. Гибридные машины изначально разрабатывались для работы на чистой электроэнергии, однако на практике они часто функционируют в режиме, в котором небольшой двигатель внутреннего сгорания работает почти постоянно и на пределе своих возможностей.

Ученые установили, что реальный коэффициент полезного действия батареи и электромотора составляет лишь 27%, а не заявленные 85%. Кроме того, владельцы гибридных автомобилей в ЕС тратят на 500 евро в год больше на топливо, чем ожидали.

Также исследователи отметили, что зарядные станции для гибридов представляют опасность как для людей, так и для окружающей среды, поскольку концентрация твердых частиц на этих станциях превышает уровень на обычных автозаправках.

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

Источник:  Transport&Environment
Ушакова Ирина
Фото:freepik / frimufilms
05.11.2025 
Фото:freepik / frimufilms
