Стало известно, как изменятся тарифы по утильсбору в России

Автомобильный эксперт Дмитрий Рогов в своем Telegram-канале поделился таблицей, показывающей изменения тарифов по утильсбору в период с 1 декабря 2025 года до 2030 года.

По словам Рогова, таблица, приведенная в виде лошадиных сил и рублей, позволяет легче ориентироваться в новых ставках, так как за границей часто используются механические (английские) лошадиные силы. Для перевода из киловаттов в л.с. применяется определенный коэффициент.

Например, утильсбор на автомобиль с объемом двигателя до двух литров (мощностью от 157,7 до 187,26 л.с.) в возрасте до трех лет составит 750 тыс. рублей с 1 декабря 2025 года, а в 2030 году эта сумма вырастет до 1,31 млн рублей.

Тариф на автомобили с силовым агрегатом до трех литров (мощностью от 276 до 305,52 л.с.) в 2025 году составит 2,18 млн рублей, а в 2030 году увеличится до 3,83 млн рублей.

Что касается автомобилей с двигателем свыше 3,5 литров (от 492,79 л.с.), то с 1 декабря 2025 года утильсбор составит 3,81 млн рублей, а в 2030 году достигнет 6,7 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

Источник:  Телеграм-канал Дмитрия Рогова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
05.11.2025 
Фото:Depositphotos
