#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Экономичная малолитражка? Не всегда! Почему ремонт может влететь в копеечку

Александр Петров: ремонт малолитражки может оказаться неожиданно дорогим

Повышенный утильсбор может подтолкнуть россиян к выбору малолитражек, однако за кажущейся экономичностью скрываются нюансы, способные превратить эксплуатацию в дорогое удовольствие.

Рекомендуем
Изучили внедорожник, популярный в РФ: надежный? Сколько служат агрегаты?

Специалисты предупреждают, на что стоит обратить внимание перед покупкой такой машины.

Хотя мощность двигателей у таких моделей, как Smart ForTwo, Fiat 500 или Peugeot 107, обычно невысока, а их моторы считаются надежными, главный подвох кроется в обслуживании.

По словам Александра Петрова, директора департамента по работе с партнерами Uremont, основная проблема – это крайне ограниченное подкапотное пространство. Даже для замены небольшого узла мастерам часто требуется дополнительное время на разборку смежных элементов, что напрямую влияет на стоимость работ.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Поскольку большинство сервисов рассчитывает стоимость по нормо-часам, цена ремонта малолитражки может оказаться неожиданно высокой. К примеру, замена элемента системы охлаждения на Fiat 500 занимает около полутора часов, в то время как на более крупном седане аналогичная работа выполняется всего за час. Особенно ярко эта проблема проявляется у Smart ForTwo, где даже замена свечей зажигания превращается в затратную по времени операцию из-за нестандартного расположения мотора.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эксперты советуют перед покупкой не только изучить типичные неисправности выбранной модели, но и заранее найти специализированный сервис. Знакомство с прайс-листом и понимание реальной стоимости обслуживания помогут избежать неприятных сюрпризов и сделают владение компакткаром по-настоящему экономичным.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Mazda
Количество просмотров 110
06.11.2025 
Фото:Mazda
Поделиться:
Оцените материал:
0