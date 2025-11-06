Экономичная малолитражка? Не всегда! Почему ремонт может влететь в копеечку

Александр Петров: ремонт малолитражки может оказаться неожиданно дорогим

Повышенный утильсбор может подтолкнуть россиян к выбору малолитражек, однако за кажущейся экономичностью скрываются нюансы, способные превратить эксплуатацию в дорогое удовольствие.

Специалисты предупреждают, на что стоит обратить внимание перед покупкой такой машины.

Хотя мощность двигателей у таких моделей, как Smart ForTwo, Fiat 500 или Peugeot 107, обычно невысока, а их моторы считаются надежными, главный подвох кроется в обслуживании.

По словам Александра Петрова, директора департамента по работе с партнерами Uremont, основная проблема – это крайне ограниченное подкапотное пространство. Даже для замены небольшого узла мастерам часто требуется дополнительное время на разборку смежных элементов, что напрямую влияет на стоимость работ.

Поскольку большинство сервисов рассчитывает стоимость по нормо-часам, цена ремонта малолитражки может оказаться неожиданно высокой. К примеру, замена элемента системы охлаждения на Fiat 500 занимает около полутора часов, в то время как на более крупном седане аналогичная работа выполняется всего за час. Особенно ярко эта проблема проявляется у Smart ForTwo, где даже замена свечей зажигания превращается в затратную по времени операцию из-за нестандартного расположения мотора.

Эксперты советуют перед покупкой не только изучить типичные неисправности выбранной модели, но и заранее найти специализированный сервис. Знакомство с прайс-листом и понимание реальной стоимости обслуживания помогут избежать неприятных сюрпризов и сделают владение компакткаром по-настоящему экономичным.

