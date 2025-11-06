#
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Известный семейный корейский кроссовер снова можно купить в РФ

В РФ возобновились продажи кроссоверов Kia Sportage по цене от 2,3

На сегодняшний день на рынке можно найти несколько сотен кроссоверов Kia Sportage, которые поступили из параллельного импорта, и их стартовая цена составляет 2 320 000 рублей.

Автомобиль такой комплектации может быть доставлен из Владивостока и будет зарегистрирован на покупателя, что означает включение льготного утилизационного сбора в цену.

Под капотом этого Kia Sportage установлена 1,5-литровая бензиновая силовая установка мощностью 200 л.с., которая работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Такой вариант предлагает светлый тканевый интерьер цвета слоновой кости, кожаный многофункциональный руль, цифровую панель приборов и мультимедийную систему с большим экраном, климат-контроль, функции электропривода передних сидений и ключевой доступ для запуска движка.

Существует также более мощная версия с 2,0-литровым двигателем на 236 л.с., которую могут предложить за 2 480 000 рублей во Владивостоке. Полноприводный Sportage с атмосферником на 150 л.с. можно заказать в Иркутске за 2 760 000 рублей, а новая версия с 1,6-литровым турбомотором мощностью 180 л.с., семиступенчатым роботом и полным приводом доступна за 2 800 000 рублей в Владивостоке.

В то же время, в Уфе аналогичная переднеприводная модель стоит уже 3 299 000 рублей. Также Kia Sportage можно заказать в других городах России.

В наличии эти кроссоверы есть, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и ряде других городов.

Ранее «За рулем» сообщал, какие авто проедут полмиллиона километров без поломок.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Kia
06.11.2025 
Фото:Kia
Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32