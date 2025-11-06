Известный семейный корейский кроссовер снова можно купить в РФ

В РФ возобновились продажи кроссоверов Kia Sportage по цене от 2,3

На сегодняшний день на рынке можно найти несколько сотен кроссоверов Kia Sportage, которые поступили из параллельного импорта, и их стартовая цена составляет 2 320 000 рублей.

Автомобиль такой комплектации может быть доставлен из Владивостока и будет зарегистрирован на покупателя, что означает включение льготного утилизационного сбора в цену.

Под капотом этого Kia Sportage установлена 1,5-литровая бензиновая силовая установка мощностью 200 л.с., которая работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Такой вариант предлагает светлый тканевый интерьер цвета слоновой кости, кожаный многофункциональный руль, цифровую панель приборов и мультимедийную систему с большим экраном, климат-контроль, функции электропривода передних сидений и ключевой доступ для запуска движка.

Существует также более мощная версия с 2,0-литровым двигателем на 236 л.с., которую могут предложить за 2 480 000 рублей во Владивостоке. Полноприводный Sportage с атмосферником на 150 л.с. можно заказать в Иркутске за 2 760 000 рублей, а новая версия с 1,6-литровым турбомотором мощностью 180 л.с., семиступенчатым роботом и полным приводом доступна за 2 800 000 рублей в Владивостоке.

В то же время, в Уфе аналогичная переднеприводная модель стоит уже 3 299 000 рублей. Также Kia Sportage можно заказать в других городах России.

В наличии эти кроссоверы есть, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и ряде других городов.

