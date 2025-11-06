УАЗы получили новую штатную лебедку — известна цена

УАЗ начал ставить на внедорожники электрическую лебедку RedBTR Trophy 10000

Пресс-служба Ульяновского автозавода сообщила о том, что теперь новые внедорожники УАЗ комплектуются электрической лебедкой RedBTR Trophy 10000.

Это отечественная разработка, созданная с учетом потребностей клиентов и рекомендаций экспертов, говорится в сообщении. Лебедка имеет усиленный корпус и улучшенную гидроизоляцию, при этом вес ее составляет всего 35 кг. Мощность электродвигателя – 4,5 кВт, что обеспечивает тягу до 4535 кгс. Синтетический трос длиной 28 метров отличается высокой скоростью намотки, отмечают на заводе.

Сообщается также, что новая лебедка включена в усовершенствованный пакет «Оффроуд», цена которого снижена до 80 тысяч рублей. Первая партия автомобилей с обновленным внедорожным оснащением уже сошла с конвейера.

