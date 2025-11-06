Новая реальность
Перезапущенные заводы в Калуге — сколько машин они выпускают?

Шапша: в 2025 году Калужская область произведет более 120 тысяч автомобилей

До конца 2025 года в Калужской области будет выпущено более 120 тысяч автомобилей, что соответствует планам, озвученным в прошлом году, сообщил глава региона Владислав Шапша.

Калужские предприятия автопрома, в отличие от коллег в других регионах, работают при полной рабочей неделе и не испытывают проблем с производством и сбытом продукции, подчеркнул губернатор. Напомним, в Калужской области расположены три завода, которые ранее принадлежали зарубежным инвесторам – Volkswagen, Peugeot-Citroеn и Volvo Trucks. Все они были перезапущены и переориентированы на выпуск новой продукции.

Так, на предприятии «АГР» (экс-Volkswagen) выпускаются кроссоверы Tenet T4, T7 и T8 (переименованные Chery), «Автомобильные технологии» (бывший «ПСМА Рус») заняты производством полного цикла кроссоверов Haval M6, а завод «АМО» (ранее – AB Volvo) собирает грузовики Урал Next.

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
06.11.2025 
