В России с продажи сняли самый дешевый кроссовер Geely
С российского сайта марки Geely пропал самый доступный кроссовер Coolray. Хотя на сайте его нет, у дилеров все еще имеются товарные автомобили модели Кулрей, и только на одном крупном онлайн-классификаторе зарегистрировано около 150 таких машин по стране. Все доступные Geely Coolray 2024 года выпуска.
Аналогичная ситуация наблюдается и с седанами Emgrand и Preface. Представитель Geely в пресс-службе прокомментировал отсутствие автомобилей 2025 года, отметив, что количества машин 2024 года, ввезенных в Россию ранее, достаточно для удовлетворения текущего спроса.
В октябре 2023 года в России дебютировал обновленный Geely Coolray, который значительно отличается от прежней версии по дизайну. В сравнении с моделью 2019/20 годов, которая сейчас предлагается на российском рынке под брендом Belgee, новый Coolray имеет более агрессивную переднюю часть, крупную сетчатую решетку радиатора, зауженные светодиодные фары, измененную заднюю часть кузова и другой стиль колесных дисков.
Теперь у «российского» Geely Coolray появился новый двигатель – 1,5-литровая бензиновая турбо-«четверка» с непосредственным впрыском, мощность которой составляет 147 л. с. (270 Нм). В паре с ним работает семиступенчатый преселективный робот с двойным сцеплением, привод предлагается только передний.
В последнее время кроссовер поставлялся в Россию в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. Цены на них без учета дополнительных скидок колебались от 2 794 990 до 3 139 190 рублей.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Как авторынок РФ реагирует на повышение утильсбора
|
В АИ-92 — спирт. Будут ли разбавлять топливо?
|
Этому советскому грузовику не было равных на бездорожье
Ранее «За рулем» сообщал, какие авто проедут полмиллиона километров без поломок.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.