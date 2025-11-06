В России с продажи сняли самый дешевый кроссовер Geely

Кроссовер Geely Coolray сняли с продажи на сайте Geely в РФ

С российского сайта марки Geely пропал самый доступный кроссовер Coolray. Хотя на сайте его нет, у дилеров все еще имеются товарные автомобили модели Кулрей, и только на одном крупном онлайн-классификаторе зарегистрировано около 150 таких машин по стране. Все доступные Geely Coolray 2024 года выпуска.

Аналогичная ситуация наблюдается и с седанами Emgrand и Preface. Представитель Geely в пресс-службе прокомментировал отсутствие автомобилей 2025 года, отметив, что количества машин 2024 года, ввезенных в Россию ранее, достаточно для удовлетворения текущего спроса.

В октябре 2023 года в России дебютировал обновленный Geely Coolray, который значительно отличается от прежней версии по дизайну. В сравнении с моделью 2019/20 годов, которая сейчас предлагается на российском рынке под брендом Belgee, новый Coolray имеет более агрессивную переднюю часть, крупную сетчатую решетку радиатора, зауженные светодиодные фары, измененную заднюю часть кузова и другой стиль колесных дисков.

Geely Coolray

Теперь у «российского» Geely Coolray появился новый двигатель – 1,5-литровая бензиновая турбо-«четверка» с непосредственным впрыском, мощность которой составляет 147 л. с. (270 Нм). В паре с ним работает семиступенчатый преселективный робот с двойным сцеплением, привод предлагается только передний.

В последнее время кроссовер поставлялся в Россию в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. Цены на них без учета дополнительных скидок колебались от 2 794 990 до 3 139 190 рублей.

Geely Coolray

Ранее «За рулем» сообщал, какие авто проедут полмиллиона километров без поломок.

«За рулем» можно читать и в MAX