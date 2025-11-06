Их ценят за качество и надежность: названы самые долговечные седаны

TopSpeed перечислил 10 самых надежных среднеразмерных седанов

Рейтинг надежных среднеразмерных седанов составил портал TopSpeed. Первое место досталось Lexus ES 300h с 87 баллами из 100 за качество.

Lexus ES

К числу его достоинств относятся высокий комфорт и тихая работа гибридного двигателя.

Вице-лидером оказался Toyota Camry, который собрал 86 баллов – его сильные стороны включают плавность хода и отличную шумоизоляцию. Замыкает тройку Toyota Crown с 85 баллами, выделяющийся просторным салоном и высоким уровнем комфорта.

Toyota Camry Toyota Crown

Среди остальных участников топ-10 также фигурируют Nissan Altima, Genesis G80, Kia K5, Honda Accord, Subaru Legacy, Volkswagen Arteon и Hyundai Sonata.

