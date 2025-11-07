#
Новый российский внедорожник 2026 года — первое видео!

Внедорожник Sollers SUV проходит испытания на полигоне в Китае

Группа «Соллерс» опубликовала короткое видео с испытаний нового внедорожника на полигоне в Китае.

Сообщается, что разработка перешла в завершающую стадию – ходовым испытаниям предсерийных образцов. Вскоре тесты продолжатся в России, уточняет пресс-служба. Напомним, речь идет о рамной 7-местной машине, созданной на базе пикапа Sollers ST9, в оригинале – JAC T9. Собственно, и сам внедорожник под маркой JAC уже существует – машину под названием JAC JS9 представили в апреле 2025-го.

Корнями конструкция уходит в заимствования у Toyota Hilux и Land Cruiser. Длина 7-местной машины – около 5,3 метра (у конкурента Haval H5 2024 – 5,19 м). В линейке – бензиновый (2.0) и дизельный моторы с отдачей до 200 л.с. Также в арсенале заявлены 8-ступенчатая АКП, подключаемый полный привод, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.

Серийное производство модели, пока известной лишь под условным названием Sollers SUV, будет вестись на УАЗе по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Как отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, план подразумевает запуск производства в начале 2026 года. Это значил, что сроки несколько сместились: ранее планировалось начать сборку в конце 2025-го и открыть продажи в начале 2026 года.

Источник:  «Соллерс»
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16936
07.11.2025 
