12 ноября
Мощный и надежный движок, АКП, полный привод — добротный «японец» за 2 млн

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах подержанного кроссовера Infiniti QX50

Кроссовер средних размеров, на полном приводе, не старше 10 лет, с пробегом около сотни тысяч км и в районе 2 млн рублей? В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев находит несколько способов заставить вас думать о чем-то, кроме отчасти переоцененной Toyota RAV4.

Один из любопытных и не очень очевидных вариантов – это первое поколение Infiniti QX50, продававшееся у нас до 2017 года в единственной конфигурации, которая нам как раз и нужна: автомат и полный привод. При длине кузова 4635 мм багажник – всего 309 л, а клиренс – «легковые» 165 мм. Однако для городской жизни на откровенно «драйверской» машине этого вполне достаточно.

Цены на машины в возрасте 8–10 лет лежат в диапазоне 1,7–2,5 млн рублей, в зависимости от пробега, причем у половины он менее 120 тысяч км. А что по матчасти?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Атмосферник V6 2.5 (222 л.с.) способен на 300 тысяч км. Никаких пугающих заморочек нет, если не перегревать и не заливать дурное топливо. Перед покупкой мотор хорошо бы проверить эндоскопом – некоторые владельцы изнуряли его «гонками».

Семиступенчатый автомат Jatco JR710E очень надежен, заточен на еще больший крутящий момент и служит свыше 300 тысяч км.

В целом ладная и богато оснащенная машина с интересной управляемостью и невеликим набором недостатков.

Не очень стойкое лакокрасочное покрытие, иногда чудит электроника, хандрит гидроусилитель руля.

Подвеска – без приключений. Особенность компоновки под моторы V6: длинный капот и скромный багажник.

Вердикт: без серьезных противопоказаний.

Ну что, можно брать? Или рассмотреть другие варианты в статье «За рулем»?

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
10.11.2025 
Фото:из архива «За рулем»
