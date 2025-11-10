Мощный и надежный движок, АКП, полный привод — добротный «японец» за 2 млн
Кроссовер средних размеров, на полном приводе, не старше 10 лет, с пробегом около сотни тысяч км и в районе 2 млн рублей? В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев находит несколько способов заставить вас думать о чем-то, кроме отчасти переоцененной Toyota RAV4.
Один из любопытных и не очень очевидных вариантов – это первое поколение Infiniti QX50, продававшееся у нас до 2017 года в единственной конфигурации, которая нам как раз и нужна: автомат и полный привод. При длине кузова 4635 мм багажник – всего 309 л, а клиренс – «легковые» 165 мм. Однако для городской жизни на откровенно «драйверской» машине этого вполне достаточно.
Цены на машины в возрасте 8–10 лет лежат в диапазоне 1,7–2,5 млн рублей, в зависимости от пробега, причем у половины он менее 120 тысяч км. А что по матчасти?
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
Атмосферник V6 2.5 (222 л.с.) способен на 300 тысяч км. Никаких пугающих заморочек нет, если не перегревать и не заливать дурное топливо. Перед покупкой мотор хорошо бы проверить эндоскопом – некоторые владельцы изнуряли его «гонками».
Семиступенчатый автомат Jatco JR710E очень надежен, заточен на еще больший крутящий момент и служит свыше 300 тысяч км.
В целом ладная и богато оснащенная машина с интересной управляемостью и невеликим набором недостатков.
Не очень стойкое лакокрасочное покрытие, иногда чудит электроника, хандрит гидроусилитель руля.
Подвеска – без приключений. Особенность компоновки под моторы V6: длинный капот и скромный багажник.
Вердикт: без серьезных противопоказаний.
Ну что, можно брать? Или рассмотреть другие варианты в статье «За рулем»?
