Россияне скупили рекордное количество машин с пробегом: какие брали чаще всего

«Автостат»: в октябре в Россию ввезли рекордное число подержанных авто за 25 лет

Ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию в октябре 2025 года стал рекордным за более чем 25 лет, заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в ходе оперативного онлайн-совещания.

В октябре в Россию было импортировано 59,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Как уточнили в пресс-службе агентства, данный показатель является рекордным за более чем 25 лет.

«Это рекорд. От 60 тыс. [авто] в месяц не ввозили никогда за всю нашу историю автомобильной статистики. То есть месячный объем ввоза автомобилей с пробегом 60 тыс. – это рекорд за все время», – сказал Целиков.

По его словам, среди марок авто лидером стала Toyota, а наиболее востребованной моделью – Honda Freed.

Ранее «За рулем» сообщал, что TopSpeed перечислил 10 самых надежных седанов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube