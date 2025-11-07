#
Россияне скупили рекордное количество машин с пробегом: какие брали чаще всего

«Автостат»: в октябре в Россию ввезли рекордное число подержанных авто за 25 лет

Ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию в октябре 2025 года стал рекордным за более чем 25 лет, заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в ходе оперативного онлайн-совещания.

В октябре в Россию было импортировано 59,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Как уточнили в пресс-службе агентства, данный показатель является рекордным за более чем 25 лет.

«Это рекорд. От 60 тыс. [авто] в месяц не ввозили никогда за всю нашу историю автомобильной статистики. То есть месячный объем ввоза автомобилей с пробегом 60 тыс. – это рекорд за все время», – сказал Целиков.

По его словам, среди марок авто лидером стала Toyota, а наиболее востребованной моделью – Honda Freed.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Фото:Depositphotos
