Россияне скупили рекордное количество машин с пробегом: какие брали чаще всего
«Автостат»: в октябре в Россию ввезли рекордное число подержанных авто за 25 лет
Ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию в октябре 2025 года стал рекордным за более чем 25 лет, заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в ходе оперативного онлайн-совещания.
В октябре в Россию было импортировано 59,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Как уточнили в пресс-службе агентства, данный показатель является рекордным за более чем 25 лет.
«Это рекорд. От 60 тыс. [авто] в месяц не ввозили никогда за всю нашу историю автомобильной статистики. То есть месячный объем ввоза автомобилей с пробегом 60 тыс. – это рекорд за все время», – сказал Целиков.
По его словам, среди марок авто лидером стала Toyota, а наиболее востребованной моделью – Honda Freed.
Ранее «За рулем» сообщал, что TopSpeed перечислил 10 самых надежных седанов.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Как авторынок РФ реагирует на повышение утильсбора
|
В АИ-92 — спирт. Будут ли разбавлять топливо?
|
Этому советскому грузовику не было равных на бездорожье
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.
Источник: ТАСС
Фото:Depositphotos
217
07.11.2025
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0