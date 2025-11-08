Спрос на новые китайские авто в России резко упал

«Автостат»: продажи новых китайских авто в России снизились на 27,3%

По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых китайских автомобилей в России за период с января по октябрь 2025 года снизились на 27,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 569,9 тыс. единиц.

Наиболее популярными китайскими легковыми автомобилями стали Haval с продажами 135,8 тыс. (-15%), Chery – 94,4 тыс. (-29%), Geely – 76,6 тыс. (-41%), Changan – 57 тыс. (-39%) и Jetour – 30,8 тыс. (+4%).

Среди моделей наибольшее количество продаж зафиксировано у Haval Jolion (53,2 тыс., −28%), Geely Monjaro (30,9 тыс., −26%), Haval M6 (27,4 тыс., −13%), Changan UNI-S/CS55 Plus (26,4 тыс., −22%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (22,5 тыс., −59%).

В целом, в указанном периоде в России было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

