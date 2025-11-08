Новый семейный японский кроссовер теперь можно купить в России: называем цену

В РФ в продаже появились кроссоверы Toyota Harrier по цене от 3,1 млн рублей

Кроссовер Toyota Harrier по-прежнему можно приобрести как из наличия, так и под заказ по цене от 3 367 000 рублей.

«Привозной» кроссовер Toyota Harrier из Китая в Якутске также предлагается по такой цене. За данную сумму местная компания готова доставить в Россию модель в исполнении Progressive Edition, с тканевой обивкой сидений, кожаным многофункциональным рулем, адаптивным круиз-контролем, кнопкой Start/Stop, функцией удаленного запуска двигателя, мультимедиа с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма и комплексом систем безопасности от Toyota.

У Toyota Harrier простой силовой агрегат: 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л.с., работающий в паре с вариатором и передним приводом.

Toyota Harrier

Во Владивостоке аналогичный кроссовер с такой же «техникой» и тканевым салоном можно приобрести за 4 586 000 рублей, а версия с кожаной отделкой и более богатым набором опций обойдется как минимум в 4 678 000 рублей. Также доступны несколько гибридных версий Toyota Harrier, в которых комбинируется 2,5-литровый двигатель мощностью 178 л.с. и 120-сильный электромотор с электромеханическим вариатором E-CVT.

Две компании во Владивостоке готовы предложить такую версию по цене от 4 132 000 до 4 200 000 рублей, тогда как в городе Кызыл, республика Тыва, гибридная версия продается из наличия за 5 550 000 рублей.

Ориентировочные цены на Toyota Harrier:

Бензиновая версия с атмосферным двигателем мощностью 171 л.с. под заказ – от 3 367 000 рублей;

Гибридная версия под заказ – от 4 132 000 рублей;

Гибридная версия из наличия – от 5 550 000 рублей.

