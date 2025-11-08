Как правильно выбирать моторное масло для «китайца»: ответ эксперта

Эксперт Керасий рассказал, какое масло нельзя заливать в китайские машины

Анатолий Керасий, директор по инновациям бренда моторных масел Mirax, рассказал, какое масло не следует использовать в китайских автомобилях.

Он отметил, что большинство китайских автопроизводителей предлагают расширенные гарантии на свои машины сроком от 5 до 7 лет. Чтобы не потерять возможность обслуживания в официальных сервисах, необходимо строго следовать рекомендациям завода-изготовителя.

По его словам, главное правило заключается в соблюдении требований, указанных в инструкции к автомобилю. Если в спецификации указано API SN, можно использовать также масла, соответствующие более современным стандартам API SP и API SQ, так как эти стандарты обратно совместимы. Однако масла с более ранним стандартом API SL уже применять нельзя.

Если в инструкции прописаны европейские требования АСЕА, то смазочный материал должен точно соответствовать данной спецификации. Хотя на сегодняшний день у китайских автопроизводителей, за исключением Geely, нет ОЕМ-допусков, спецификация завода всегда будет иметь приоритет.

Керасий добавил, что использование моторных масел, не соответствующих требованиям производителя, не рекомендуется не только для китайских автомобилей, но и для всех автомобилей в целом.

