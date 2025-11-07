Известен хозяин нового российского автобренда Votour

У марки Votour обнаружилось родство с брендом Tenet в России

Завеса тайны приподнята: скрытым хозяином зарегистрованного в России автобренда Votour оказалась китайская компания Defetoo.

Вскрытие учредительных документов проливает свет на запутанную структуру китайского автобизнеса в России, выявляя новых игроков и скрытые связи в условиях санкционного давления.

Недавнее изменение в учредительных документах российского юридического лица ООО «Вотур Мотор Рус» позволило установить ранее скрытого настоящего собственника компании. Им оказалась китайская компания Uhu Defetoo Automobile Technology, что следует из официальной записи. Ранее формальным владельцем фирмы значился гражданин Китая Оу Хао, который в настоящее время занимает пост генерального директора.

Интересно, что бренд Votour изначально был зарегистрирован в России представительством другого китайского игрока – компании Jetour, входящей в концерн Chery. Более того, юридические адреса Votour и Jetour полностью совпадают, располагаясь в одном и том же бизнес-центре «Riverside Towers» в Москве.

При этом связь с компанией Defetoo в России уже имеет другая марка – Tenet, которая совместно с холдингом «АГР» налаживает выпуск кроссоверов на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Основным видом деятельности ООО «Вотур Мотор Рус» в документах значатся различные направления дистрибуции автомобилей. Примечательно, что в отчетности компании отсутствуют какие-либо прямые указания на возможную будущую локализацию производства машин Votour на российской территории.

По мнению ряда экспертов и СМИ, компания Defetoo может быть аффилирована с крупным концерном Chery Motor.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ