Полный привод, низкий расход, удобный салон – новый кроссовер известной марки

Chery представила полноприводный кроссовер Jetour Shanhai T1 AWD

Компания Chery представила новый полноприводный кроссовер Jetour Shanhai T1 AWD, обладающий гибридной системой мощностью 440 кВт (590 л.с.) и впечатляющим запасом хода. Стоимость новинки на китайском рынке составляет 22 200 долларов (1,8 млн рублей), в то время как специальное исполнение Discovery Edition обойдется в 23 600 долларов (1,92 млн рублей).

Jetour Shanhai T1 AWD

Габариты версии с полным приводом составляют 4706х1967х1840 мм, а колесная база – 2810 мм, что на 5 мм меньше по сравнению с переднеприводной версией, представленной в сентябре.

Минимальный дорожный просвет составляет 185 мм, угол въезда – 28°, угол съезда – 29°, а максимальная глубина преодолеваемого брода достигает 600 мм. При этом, максимальная грузоподъемность прицепа равна 1600 кг.

Кроссовер использует гибридную систему Chery Kunpeng C-DM, которая включает 1,5-литровый двигатель и два синхронных электродвигателя с постоянными магнитами, работающих в паре с одноступенчатой коробкой передач DHT. Двигатель внутреннего сгорания развивает 115 кВт (154 л.с.) и 220 Н·м крутящего момента. Передний электродвигатель имеет мощность 150 кВт (201 л.с.) с моментом 310 Н·м, в то время как задний – 175 кВт (235 л.с.) и также 310 Н·м.

Jetour Shanhai T1 AWD

Аккумулятор ёмкостью 27,2 кВтч обеспечивает запас хода на чистой электротяге до 147 км по циклу CLTC. С полным баком на 70 л и полной зарядкой автомобиль способен проехать до 1500 км.

Техническое оснащение включает четырёхспицевое рулевое колесо, 10,25-дюймовую ЖК-панель приборов и 15,6-дюймовый центральный экран управления с SoC Qualcomm Snapdragon 8155. Под экраном расположены физические кнопки, а центральная консоль укомплектована двумя подстаканниками, поворотной ручкой и рычагом переключения передач. Кроме того, в автомобиле есть умный помощник на базе DeepSeek.

