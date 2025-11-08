В России появился достойный японский кроссовер по цене базовой Весты

Новые кроссоверы Honda WR-V предлагаются в России с ценой от 1,6 млн рублей

Параллельный импорт в России создал конкуренцию среди недорогих кроссоверов, таких как Москвич 3 и модели LADA. Одним из таких альтернативных вариантов стал компактный паркетник Honda WR-V, который на данный момент предлагается на одном из классифайдов по цене от 1,6 млн рублей.

Для сравнения, Москвич 3, который подорожал месяц назад, стоит от 1 700 000 рублей за модель 2024 года и 1 913 000 рублей за 2025 год, а базовая версия «вседорожного» универсала LADA Vesta SW Cross обойдется минимально в 1 655 000 рублей.

Все Honda WR-V, представленные в России, имеют праворульную компоновку, так как предназначены для японского рынка и импортируются из Японии. Наиболее выгодные предложения находятся во Владивостоке: например, за 1 630 000 рублей можно приобрести кроссовер в комплектации Z+ Black Style с красным кузовом и черными 17-дюймовыми дисками.

Honda WR-V

Эта комплектация включает комбинированную обивку сидений из ткани и эко-кожи, климат-контроль, кожаный мульти-руль, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и множество других функций.

В столице Приморья аналогичный кроссовер с черными дисками и без штатной мультимедийной системы оценивается в 1 650 000 рублей. В Находке его цена начинается от 1 670 000 рублей, а в Барнауле и Севастополе – 1 780 000 и 1 800 000 рублей соответственно.

Немного дороже стоят Honda WR-V в Хабаровске, где цена составляет 1 950 000 рублей, и в Симферополе – 2 000 000 рублей. Эти кроссоверы также можно заказать в Омске, Томске и Новосибирске, с ценами от 2 080 000 до 2 200 000 рублей.

В наличии имеется множество кроссоверов по цене от 1 980 000 рублей во Владивостоке. В Красноярске Honda WR-V оценили в 2 080 000 рублей, около 2 300 000 рублей – в Старом Осколе и Чите, 2 400 000 рублей – в Ангарске, а самые высокие цены предлагаются в Благовещенске, где кроссовер может стоить до 2 730 000 рублей.

Технические характеристики остаются одинаковыми для всех Honda WR-V: праворульная компоновка, 1,5-литровый 121-сильный атмосферный двигатель, бесступенчатый вариатор и передний привод.

