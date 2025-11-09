#
Как заказать машину за границей и не остаться без денег?

Евгений Курбаков перечислил риски покупки автомобиля с пробегом на заказ

Евгений Курбаков, директор отдела маркетинга компании Jorden, рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом под заказ.

Он отметил, что перегон автомобилей стал популярной услугой, благодаря привлекательным ценам на японские и корейские машины с небольшим пробегом. Такие автомобили чаще всего находятся в хорошем состоянии в силу культуры ухода и отсутствия агрессивной окружающей среды.

Рынок перегона автомобилей часто представлен аукционами в Японии или Корее. После выигрыша лота автомобили отправляются во Владивосток для таможенного оформления, а затем их можно забрать лично или заказать доставку в другие регионы.

Однако, несмотря на спрос, рынок подвержен мошенничеству. В последнее время участились случаи, когда преступники используют Telegram для предложения услуг с привлекательными условиями, но требуют оплату в криптовалюте, что должно насторожить покупателей. При оплате в криптовалюте или на личные счета следует отказаться от сделки, так как это может указывать на мошенничество.

Курбаков рекомендует доверять только проверенным компаниям с хорошей репутацией. Информация о компании в социальных сетях, отчеты о сделках и видео-обзоры также могут служить положительным знаком. Покупатель должен также убедиться в наличии офиса, где можно провести осмотр машины вместе с менеджером.

Важно провести качественный осмотр автомобиля, рекомендовано нанять специалиста для проверки, а также не экономить на доставке – автовоз считается предпочтительным способом. Это поможет избежать повреждения ЛКП при длительном перегоне.

Источник:  Российская газета
0