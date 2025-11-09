Toyota представила новое поколение одного из самых надежных внедорожников

Toyota обнародовала цены на внедорожник 4Runner 2026 модельного года

Компания Toyota объявила стоимость внедорожника 4Runner 2026 модельного года. Базовая версия SR5 теперь стоит 41570 долларов (3,38 млн рублей), что на 800 долларов выше, чем годом ранее.

Toyota 4Runner 2026

Повышение цен коснулось и доставки, которая составляет 1495 долларов против 1450 в прошлом году. Наибольшее подорожание затронуло топовую версию TRD Pro, цена которой увеличилась на 1000 долларов и составила 67900 долларов. Остальные комплектации стали дороже в среднем на 800 долларов.

Несмотря на то, что 4Runner получил обновление лишь год назад, версия 2026 года практически не претерпела изменений. Единственной заметной новинкой стала опциональная система отключаемого стабилизатора поперечной устойчивости, доступная для комплектации TRD Off-Road Premium с гибридной установкой i-Force Max.

Интерьер Toyota 4Runner 2026

Базовая версия 4Runner SR5 включает светодиодные фары, 17-дюймовые колеса, 7-дюймовую приборную панель и медиасистему с 8-дюймовым экраном, а также аудиосистему на 8 динамиков и ряд систем помощи водителю, таких как адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.

Под капотом у базовой модели находится 2,4-литровый турбированный двигатель мощностью 278 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой АКП. Топовая версия TRD Pro оснащается фирменной решеткой с интегрированной световой полосой, защитными пластинами, спортивной выхлопной системой, люком, 18-дюймовыми черными колесами, обогреваемым кожаным рулем, вентилируемыми сиденьями, двухзонным климат-контролем и цифровыми панелями приборов и медиасистемы. Гибридная установка i-Force Max развивает 326 л.с. и устанавливается с полным приводом. Продажи Toyota 4Runner 2026 в США запланированы на конец текущего года.

