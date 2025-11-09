#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Toyota представила новое поколение одного из самых надежных внедорожников

Toyota обнародовала цены на внедорожник 4Runner 2026 модельного года

Компания Toyota объявила стоимость внедорожника 4Runner 2026 модельного года. Базовая версия SR5 теперь стоит 41570 долларов (3,38 млн рублей), что на 800 долларов выше, чем годом ранее.

Toyota 4Runner 2026
Toyota 4Runner 2026

Рекомендуем
Добротный седан на смену Эмгранду — дешевле на 394 тысячи!

Повышение цен коснулось и доставки, которая составляет 1495 долларов против 1450 в прошлом году. Наибольшее подорожание затронуло топовую версию TRD Pro, цена которой увеличилась на 1000 долларов и составила 67900 долларов. Остальные комплектации стали дороже в среднем на 800 долларов.

Несмотря на то, что 4Runner получил обновление лишь год назад, версия 2026 года практически не претерпела изменений. Единственной заметной новинкой стала опциональная система отключаемого стабилизатора поперечной устойчивости, доступная для комплектации TRD Off-Road Premium с гибридной установкой i-Force Max.

Интерьер Toyota 4Runner 2026
Интерьер Toyota 4Runner 2026

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Базовая версия 4Runner SR5 включает светодиодные фары, 17-дюймовые колеса, 7-дюймовую приборную панель и медиасистему с 8-дюймовым экраном, а также аудиосистему на 8 динамиков и ряд систем помощи водителю, таких как адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Под капотом у базовой модели находится 2,4-литровый турбированный двигатель мощностью 278 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой АКП. Топовая версия TRD Pro оснащается фирменной решеткой с интегрированной световой полосой, защитными пластинами, спортивной выхлопной системой, люком, 18-дюймовыми черными колесами, обогреваемым кожаным рулем, вентилируемыми сиденьями, двухзонным климат-контролем и цифровыми панелями приборов и медиасистемы. Гибридная установка i-Force Max развивает 326 л.с. и устанавливается с полным приводом. Продажи Toyota 4Runner 2026 в США запланированы на конец текущего года.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 25893
09.11.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0