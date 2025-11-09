#
На рынок вышел достойный конкурент европейским премиальным седанам

Stelato начал принимать заказы на седан S9 в Китае с ценой от 3,6 млн рублей

Премиальный бренд Stelato, созданный совместными усилиями Huawei и BAIC, открыл приём предварительных заявок на обновлённый седан Stelato S9 в Китае.

Добротный седан на смену Эмгранду — дешевле на 394 тысячи!

Минимальная цена стартует с 318 000 юаней (примерно 3,6 млн рублей). Модель получила не только новый внешний вид, но и улучшенную технологическую платформу ADS 4.0, представляющую собой последнюю версию интеллектуальной системы беспилотного вождения от Huawei.

Размеры Stelato S9 составляют 5160 мм в длину, 2005 мм в ширину и 1492 мм в высоту, при колёсной базе в 3050 мм. С момента своего появления первая версия Stelato S9 позиционируется как конкурент для представительских автомобилей премиум-класса, особенно от немецких марок, таких как Mercedes-Benz S-Класс, BMW 7-й серии и Audi A8.

Stelato S9

Автомобиль оборудован 36 датчиками, среди которых четыре лидара (один 192-строчный и три высокоточных твердотельных), 4D-радар миллиметрового диапазона и внешние микрофоны. Он поддерживает работу с системой Huawei Qiankun Intelligent Driving, позволяющей достичь уровня беспилотного вождения, приближенного к L3.

Stelato S9

Stelato S9 будет доступен в двух версиях: полностью электрической (EV) и с увеличенным запасом хода (EREV). Электрическая версия на 800 В с двигателем Huawei мощностью 227 кВт (304 л.с.) способна проехать более 800 км (по стандарту CLTC) без подзарядки, а гибридная версия Snow Owl предлагает запас хода до 1300 км.

Дизайн нового седана вдохновлён космической тематикой и включает в себя обновлённые фары Brilliant Star River, задние фонари Nebula и кузов, окрашенный в цвет Universe.

Источник:  CarNewsChina
