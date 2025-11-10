#
12 ноября
Установлен новый рекорд по ввозу автомобилей через Владивосток

В октябре Владивостокская таможня оформила 38,5 тысячи автомобилей для личного использования, что на 23,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщают представители ведомства. Большая часть ввезенных морем автомобилей – это японские марки.

Уточняется. что 38,5 тыс. авто оформлено в октябре 2025 года; рост по сравнению с сентябрем 2025 года составил 24,3% (30,9 тыс.). По сравнению с октябрем 2024 года прирост на 31,9% (29,2 тыс.). По состоянию на 31 октября 2025 года оформлено более 273,9 тыс. автомобилей для физических лиц, и этот показатель превысил общий итог за весь 2024 год.

В ведомстве отмечают, что японские автомобили сохраняют стабильное лидерство на рынке ввоза, однако также наблюдается значительный рост поставок автомобилей из Южной Кореи.

Владивостокская таможня призывает участников внешнеэкономической деятельности и владельцев автомобилей заранее пополнять свои лицевые счета для бесперебойной уплаты таможенных сборов. Также рекомендовано своевременно вывозить оформленные автомобили со складов временного хранения, чтобы избежать их перегрузки.

Таможенное оформление автомобилей во Владивостоке доступно даже в выходные дни.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

Источник:  ФТС России
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
10.11.2025 
