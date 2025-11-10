В Россию привезли экономичный кроссовер Nissan: цена

В РФ начались продажи кроссовера Nissan Magnite по цене от 3 млн рублей

Благодаря параллельному импорту российский авторынок вновь пополняется не только привычными марками, но и новыми моделями. Один из московских дилеров привез в страну компактный кроссовер Nissan – Magnite.

Несмотря на небольшой двигатель объемом 1 литр, он выдает 100 лошадиных сил и выделяется экономичностью. Так, расход топлива составляет всего 5,6 литра на 100 километров. Автомобиль переднеприводрный и комплектуется вариативной бесступенчатой трансмиссией.

Согласно информации из объявления, предлагается модель в предмаксимальной комплектации SV, которая включает в себя бесключевой доступ, круговой обзор, климат-контроль, обогрев сидений, поддержку CarPlay и Android Auto, а также светодиодные фары и 16-дюймовые легкосплавные диски.

Nissan Magnite

Кроссовер в наличии можно приобрести за 3 000 000 рублей. Для тех, кто ищет более выгодные предложения, компания из Владивостока готова привезти аналогичный автомобиль за 2 390 000 рублей. В ОАЭ цена на этот автомобиль начинается от 1 327 000 рублей.

Nissan Magnite

