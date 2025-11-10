#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

В Россию привезли экономичный кроссовер Nissan: цена

В РФ начались продажи кроссовера Nissan Magnite по цене от 3 млн рублей

Благодаря параллельному импорту российский авторынок вновь пополняется не только привычными марками, но и новыми моделями. Один из московских дилеров привез в страну компактный кроссовер Nissan – Magnite.

Рекомендуем
Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Несмотря на небольшой двигатель объемом 1 литр, он выдает 100 лошадиных сил и выделяется экономичностью. Так, расход топлива составляет всего 5,6 литра на 100 километров. Автомобиль переднеприводрный и комплектуется вариативной бесступенчатой трансмиссией.

Согласно информации из объявления, предлагается модель в предмаксимальной комплектации SV, которая включает в себя бесключевой доступ, круговой обзор, климат-контроль, обогрев сидений, поддержку CarPlay и Android Auto, а также светодиодные фары и 16-дюймовые легкосплавные диски.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Nissan Magnite
Nissan Magnite

Кроссовер в наличии можно приобрести за 3 000 000 рублей. Для тех, кто ищет более выгодные предложения, компания из Владивостока готова привезти аналогичный автомобиль за 2 390 000 рублей. В ОАЭ цена на этот автомобиль начинается от 1 327 000 рублей.

Nissan Magnite
Nissan Magnite
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как авторынок РФ реагирует на повышение утильсбора
В АИ-92 — спирт. Будут ли разбавлять топливо?
Этому советскому грузовику не было равных на бездорожье

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 529
10.11.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0