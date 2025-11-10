Выяснилось, что было не так в автомобилях Lada Largus. Причину устраняют

АВТОВАЗ снял ограничения на продажу приостановленной партии Lada Largus

АВТОВАЗ объявил о возобновлении реализации партии автомобилей Lada Largus, которая ранее была временно приостановлена.

Причиной стала необходимость дополнительной проверки работы одного из клапанов.

Проведенные испытания, включавшие тесты на общественных дорогах, специализированном полигоне и в климатической камере, показали, что проблема была в специальной жидкости от одного из поставщиков, используемая в работе клапана. Со временем ее вязкость могла снижаться, из-за чего водителю требовалось дополнительное время на прогрев двигателя перед поездкой.

Инженеры АВТОВАЗа протестировали составы от других производителей и выбрали образец, который стабильно соответствует всем техническим нормативам по вязкости и не теряет своих свойств в течение длительного срока.

Для устранения выявленной особенности была разработана специальная процедура корректировки. Дилерские центры Lada уже получили все необходимые инструкции, а также начались поставки новой технической жидкости. На текущий момент продажи данной партии Largus полностью восстановлены. Также компания готовит соответствующую кампанию для сервисных центров.

Важно отметить, что выпуск Lada Largus не прекращался и продолжается в запланированном объеме.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

«За рулем» можно смотреть на YouTube