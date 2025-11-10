#
Известно, когда на бывшем заводе GM в Шушарах начнут выпускать автомобили

Производство машин на базе бывшего завода GM в Петербурге начнут в 2026 году

Производство автомобилей на площадке бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге будет перезапущено в начале 2026 года.

Соответствующий проект по созданию автокластера реализуется на территории ОЭЗ «Шушары», сообщил источник, близкий к бизнес-кругам.

Как уточнил собеседник агентства, хотя изначально обсуждался запуск в конце 2025 года, сейчас фокус сместился на старт следующего года. Возрождением производства занимается холдинг «АГР» через свою дочернюю компанию «АГМ». Ожидается, что в перспективе предприятие сможет нарастить выпуск до десятков тысяч машин в год.

Инвестиционная программа проекта рассчитана на 15 лет, а общий объем вложений превысит 46 миллиардов рублей. Частью этих инвестиций станет строительство научно-производственного центра стоимостью 3,1 млрд рублей, который будет профинансирован за счет средств казначейского кредита.

Права на бывший завод GM перешли к компании «Арт-финанс» в начале года вместе с другой площадкой Hyundai в промзоне «Каменка». Новый владелец объединил их под брендом «Автомобильный завод АГР». Завод GM, открытый в 2008 году, простаивал с 2015 года, а в 2020-м его приобрела Hyundai, чтобы выпускать там модели Tucson, Palisade и Kia Sportage, но не успела реализовать свои производственные планы.

Источник:  ТАСС
