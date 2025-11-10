Омыватель в отказе: ищем поломку и возвращаем обзор

Эксперты назвали 3 причины, по которым не работает омыватель ветрового стекла

Если стеклоочистители начали размазывать грязь, а омыватель молчит, не спешите на сервис. Причину можно найти и устранить своими силами, сэкономив время и деньги.

Когда система перестает подавать жидкость, причина обычно кроется в одном из трех основных элементов: форсунках, шлангах или помпе.

Начните проверку с форсунок. Достаточно снять шланг с одной из них и нажать на рычаг омывателя. Если жидкость не пошла, значит, они не виноваты. Двигайтесь дальше по шлангам, внимательно осматривая их на предмет трещин и разрывов. Часто неисправность выдает себя маленьким фонтаном под капотом при попытке подать жидкость.

Наконец, самая частая причина поломки – это сама помпа. Насос, как правило, очень надежен, но и у него ограниченный ресурс. Со временем его электрические контакты окисляются, что нарушает работу. Откройте капот и найдите колодку проводов, идущую к помпе. Если вы видите зеленоватый или белый налет, именно это мешает работе. Аккуратно зачистите контакты, и с большой вероятностью омыватель снова оживет. Если же помпа не подает признаков жизни даже после чистки, ее придется заменить, подобрав аналог на авторазборке или в магазине.

