Популярный в России внедорожник вышел в продажу после обновления: известны цены
В линейке внедорожника Tank 500 в России появились обновленные комплектации 2025 модельного года. Эти автомобили получили встроенные сервисы «Яндекс Авто», голосового помощника и возможность обновления программного обеспечения «по воздуху» через мобильную сеть или Wi-Fi. Также были расширены функции дистанционного управления через приложение GWM.
Кроме того, у модели теперь доступен черный потолок, который сочетается с черным интерьером, а задний ряд сидений можно трансформировать для создания ровного пола.
Стоимость новых автомобилей возросла на 100-150 тысяч рублей по сравнению с предыдущими версиями, и составляет от 6,9 до 8,6 миллионов рублей (без учета скидок).
В России Tank 500 предлагается с бензиновым V6 мощностью 299 л. с. также доступны две гибридные версии: обычная и подзаряжаемая. Независимо от типа двигателя, внедорожник оснащается 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода с многодисковой муфтой передних колес.
