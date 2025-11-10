Популярный в России внедорожник вышел в продажу после обновления: известны цены

#
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
В линейке внедорожника Tank 500 в России появились обновленные комплектации 2025 модельного года. Эти автомобили получили встроенные сервисы «Яндекс Авто», голосового помощника и возможность обновления программного обеспечения «по воздуху» через мобильную сеть или Wi-Fi. Также были расширены функции дистанционного управления через приложение GWM.

Кроме того, у модели теперь доступен черный потолок, который сочетается с черным интерьером, а задний ряд сидений можно трансформировать для создания ровного пола.

Стоимость новых автомобилей возросла на 100-150 тысяч рублей по сравнению с предыдущими версиями, и составляет от 6,9 до 8,6 миллионов рублей (без учета скидок).

Tank 500
Tank 500

В России Tank 500 предлагается с бензиновым V6 мощностью 299 л. с. также доступны две гибридные версии: обычная и подзаряжаемая. Независимо от типа двигателя, внедорожник оснащается 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода с многодисковой муфтой передних колес.

Tank 500
Tank 500
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

Источник:  «Китайские автомобили»
