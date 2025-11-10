В России продажи автомобилей за неделю упали почти на четверть

«Автостат»: Tenet обогнал Belgee и занял четвертое место по продажам авто в РФ

На 45-й неделе 2025 года (с 3 по 9 ноября) в России было реализовано 28 175 новых легковых автомобилей, что на 22,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей, но на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отмечают, что бренд Tenet продолжает укреплять свои позиции на рынке.

Тройка лидирующих марок осталась без изменений: Lada (5617 авто), Haval (4337 авто) и Geely (2423 авто). Tenet поднялся на 4-е место с 2054 реализованными машинами, опередив белорусский бренд Belgee (2037 авто), который опустился на пятую позицию.

В топ-10 также вошли Changan (1110), Solaris (812), Toyota (757), Chery (750) и Exeed (491 авто). Chery за неделю спустилась с 7-й на 9-ю строчку.

