#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

В России продажи автомобилей за неделю упали почти на четверть

«Автостат»: Tenet обогнал Belgee и занял четвертое место по продажам авто в РФ

На 45-й неделе 2025 года (с 3 по 9 ноября) в России было реализовано 28 175 новых легковых автомобилей, что на 22,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей, но на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рекомендуем
Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Эксперты отмечают, что бренд Tenet продолжает укреплять свои позиции на рынке.

Тройка лидирующих марок осталась без изменений: Lada (5617 авто), Haval (4337 авто) и Geely (2423 авто). Tenet поднялся на 4-е место с 2054 реализованными машинами, опередив белорусский бренд Belgee (2037 авто), который опустился на пятую позицию.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В топ-10 также вошли Changan (1110), Solaris (812), Toyota (757), Chery (750) и Exeed (491 авто). Chery за неделю спустилась с 7-й на 9-ю строчку.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
Количество просмотров 425
10.11.2025 
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1