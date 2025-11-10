Чем опасны шины с «потерянными» шипами: ответ эксперта

Автоэксперт Баканов: шина при потере шипов не может цепляться за снег и лед

Если на зимней шине отвалилось значительное количество шипов, она не сможет надежно цепляться за лед и снег. Об этом рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Он отметил, что многие водители ошибочно полагают, что такие шины можно продолжать использовать, но это опасное заблуждение.

Баканов посоветовал менять шипованные покрышки, если на них отсутствуют шипы, даже если рисунок протектора все еще в порядке, поскольку шина без шипов теряет свои «липучие» свойства.

Как пояснил эксперт, зимние шины – это не просто покрышки с шипами. Каждый элемент в них функционирует в взаимодействии с остальными. Кроме того, они изначально имеют большую жесткость, чем летние шины. Рисунок шипованных шин также обладает особыми характеристиками.

