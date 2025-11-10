#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Чем опасны шины с «потерянными» шипами: ответ эксперта

Автоэксперт Баканов: шина при потере шипов не может цепляться за снег и лед

Если на зимней шине отвалилось значительное количество шипов, она не сможет надежно цепляться за лед и снег. Об этом рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Рекомендуем
Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Он отметил, что многие водители ошибочно полагают, что такие шины можно продолжать использовать, но это опасное заблуждение.

Баканов посоветовал менять шипованные покрышки, если на них отсутствуют шипы, даже если рисунок протектора все еще в порядке, поскольку шина без шипов теряет свои «липучие» свойства.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Как пояснил эксперт, зимние шины – это не просто покрышки с шипами. Каждый элемент в них функционирует в взаимодействии с остальными. Кроме того, они изначально имеют большую жесткость, чем летние шины. Рисунок шипованных шин также обладает особыми характеристиками.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 82
10.11.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0