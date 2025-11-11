Известный в России бренд выпустил новый крупный седан дешевле 1,5 млн рублей

Changan представил новый седан Nevo A06 с ценами от 1,25 до 1,7 млн рублей

Китайская марка Changan презентовала новый седан Nevo A06, который будет доступен в двух версиях: полностью электрической (BEV) и с расширенным диапазоном хода (EREV).

Автомобиль предлагается в восьми комплектациях, цены колеблются от 109 900 до 149 900 юаней (примерно от 1,25 до 1,7 млн рублей).

Электрическая версия включает два типа аккумуляторов – на 51,48 и 63,18 кВт·ч, что обеспечивает запас хода 510 и 630 км соответственно. Мощность электродвигателя может быть 120 или 210 кВт (161 и 282 л.с.). Платформа на 800 В предназначена для быстрой зарядки 6C, позволяющей заряжать батарею от 10% до 80% всего за 12 минут.

Changan Nevo A06

Версия EREV оборудована 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 72 кВт (97 л.с.), который служит генератором, а также электромотором на 120 кВт (161 л.с.). Общий запас хода составляет до 2120 км по циклу CLTC, из которых до 240 км можно проехать только на электричестве. Процесс зарядки от 10% до 80% при токе 3C занимает 18 минут.

Интерьер Changan Nevo A06

Седан построен на платформе Changan SDA, длина составляет 4,89 м, а колёсная база – 2,92 м, с аэродинамическим коэффициентом 0,205 Cd. Внутри автомобиль оснащён 15,6-дюймовым дисплеем 2.5K, 10,17-дюймовой приборной панелью, холодильником, панорамным люком и аудиосистемой на 20 динамиков.

В топовых версиях установлен комплекс Tianshu, который включает лидары, радары и автопилот NOA, а также интеллектуальный помощник, работающий на базе ИИ-моделей Deepseek и Alibaba.

