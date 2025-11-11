Жизненно важные правила: как управлять автомобилем в гололед

Автоэксперт Бахарев напомнил о важных правилах управления машиной в гололед

Автомобиль может стать трудным для управления во время изменения погодных условий и при выпадении первого снега, если не следовать определенным рекомендациям по вождению. Об этом заявил автоэксперт Владимир Бахарев 10 ноября.

Он отметил, что в такой период тормозной путь становится длиннее, поэтому водителям следует увеличивать дистанцию и более внимательно следить за соблюдением скоростного режима. По словам специалиста, летнюю шину к этому времени необходимо заменить на зимнюю для обеспечения безопасности водителя и пассажиров, а не из-за возможных штрафов.

Комментарий эксперта

Владимир Бахарев, автоэксперт:

– Не забывайте, что скользко не только на дороге, но и на тротуарах. Люди могут поскользнуться. Если видите скопление людей, старайтесь держаться дальше от края проезжей части и заранее снижать скорость.

Автоэксперт также добавил, что в переходный период основной лед образуется в тех местах, где большинство водителей тормозит, то есть у пешеходных переходов и перекрестков, поэтому начинать торможение нужно раньше. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет обеспечить безопасность как для себя, так и для окружающих, заключил он.

