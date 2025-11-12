Один из самых популярных кроссоверов Hyundai легко заменит RAV4

Эксперт «За рулем»: с подержанным Hyundai Santa Fe проблем почти не будет

Если вы в поисках надежного полноприводного кроссовера с автоматом не старше десяти лет и пробегом в 150 тыс. км, но при этом хотите уложиться в бюджет до 2,5 млн рублей, классическая Toyota RAV4 – далеко не единственный достойный кандидат. Заменой ей может стать Hyundai Santa Fe третьего поколения.

При длине кузова 4690 мм и багажнике на 585 л Santa Fe становится идеальным спутником для большой семьи и долгих путешествий.

На вторичном рынке легко найти корейскую сборку возрастом 8-10 лет с пробегом менее 100-150 тыс. км, чья цена как раз укладывается в заявленный бюджет.

Подавляющее большинство предложений – это полноприводные версии с проверенным 6-ступенчатым гидроавтоматом, чей ресурс без проблем достигает четверти миллиона километров. Вам останется только выбрать «сердце» автомобиля: шустрый и экономичный дизель объемом 2,2 л или более простой в обслуживании бензиновый атмосферник 2.4, который после модернизации 2015 года избавился от прежних «детских болезней».

Конечно, у Santa Fe есть свои особенности.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Не очень стойкое ЛКП многие защищают пленками в уязвимых местах, хотя железо коррозии противостоит неплохо. Не самая крепкая подвеска. Полный привод откровенно «паркетный», под нагрузками быстро сдаются шлицевые соединения. Есть и другие шероховатости, но все это компенсируется обилием запчастей – и они недороги. Вердикт: cамый очевидный и верный вариант.

