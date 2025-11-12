#
Один из самых популярных кроссоверов Hyundai легко заменит RAV4

Эксперт «За рулем»: с подержанным Hyundai Santa Fe проблем почти не будет

Если вы в поисках надежного полноприводного кроссовера с автоматом не старше десяти лет и пробегом в 150 тыс. км, но при этом хотите уложиться в бюджет до 2,5 млн рублей, классическая Toyota RAV4 – далеко не единственный достойный кандидат. Заменой ей может стать Hyundai Santa Fe третьего поколения.

При длине кузова 4690 мм и багажнике на 585 л Santa Fe становится идеальным спутником для большой семьи и долгих путешествий.

На вторичном рынке легко найти корейскую сборку возрастом 8-10 лет с пробегом менее 100-150 тыс. км, чья цена как раз укладывается в заявленный бюджет.

Подавляющее большинство предложений – это полноприводные версии с проверенным 6-ступенчатым гидроавтоматом, чей ресурс без проблем достигает четверти миллиона километров. Вам останется только выбрать «сердце» автомобиля: шустрый и экономичный дизель объемом 2,2 л или более простой в обслуживании бензиновый атмосферник 2.4, который после модернизации 2015 года избавился от прежних «детских болезней».

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Конечно, у Santa Fe есть свои особенности.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Не очень стойкое ЛКП многие защищают пленками в уязвимых местах, хотя железо коррозии противостоит неплохо. Не самая крепкая подвеска. Полный привод откровенно «паркетный», под нагрузками быстро сдаются шлицевые соединения. Есть и другие шероховатости, но все это компенсируется обилием запчастей – и они недороги. Вердикт: cамый очевидный и верный вариант.

Hyundai Santa Fe

О других среднеразмерных кроссоверах, которые можно приобрести на вторичке с пробегом 50-150 тысяч км, читайте в публикации «Что взять вместо RAV4 – рейтинг надежных кроссоверов от 1,5 млн».

Алексеева Елена
Фото:Hyundai и «За рулем»
Количество просмотров 44
12.11.2025 
Фото:Hyundai и «За рулем»
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
