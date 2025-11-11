В РФ появились полноприводные версии Belgee X70: известны цены

Цены на полноприводные кроссоверы Belgee X70 начинаются от 2 670 990 рублей

Бренд Belgee раскрывает все возможности обновленного кроссовера X70, представив долгожданные полноприводные версии.

Эти автомобили унаследовали все ключевые нововведения недавнего обновления, включая современный экстерьер с выразительной решеткой радиатора, украшенной крупными вертикальными ламелями, и свежий оттенок кузова Starnight Blue в палитре.

Под капотом полноприводного X70 1,5-литровый турбированный двигатель, который теперь выдает 150 л.с, что выравнивает его потенциал с моноприводными собратьями.

Мотор работает в паре с роботизированной коробкой 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Важнейшим союзником в борьбе за экономичность выступила мягкая гибридная система 48V, которая даже с полным приводом позволила добиться впечатляющего показателя расхода топлива – 7,3 литра на 100 км в смешанном цикле.

Belgee X70

Покупателям предлагается на выбор три комплектации, при этом каждая из них обладает надежным базовым набором средств безопасности, куда входят система курсовой устойчивости, антиблокировочная система тормозов, помощник при экстренном торможении, а также фронтальные и боковые подушки безопасности.

Цена базовой версии Style начинается с отметки в 2 670 990 рублей.

Более оснащенный вариант Prestige оценивается в 2 870 990 рублей, а топовое исполнение Prestige+ с максимальным набором функций обойдется в 2 945 990 рублей.

